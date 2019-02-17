TARSİM'den 5 milyar liralık hasar tazminatı
1 saat önce
Tarım Bakanı Pakdemirli, "TARSİM ile Türkiye genelinde uygulamanın başladığı toplam 10 milyon 630 bin 691 adet poliçe düzenlenmiş, 4,5 milyar lira devlet pirim desteği sağlanmış, 5 milyar lira hasar tazminatı ödenmiştir" dedi.
Tarım Bakanı Pakdemirli, "TARSİM ile Türkiye
genelinde uygulamanın başladığı toplam 10 milyon 630 bin 691 adet poliçe düzenlenmiş, 4,5 milyar lira devlet pirim desteği sağlanmış, 5 milyar lira hasar tazminatı ödenmiştir" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 12:55
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