Son Dakika Haberleri: TARSİM'den 5 milyar liralık hasar tazminatı

TARSİM'den 5 milyar liralık hasar tazminatı

1 saat önce

Tarım Bakanı Pakdemirli, "TARSİM ile Türkiye genelinde uygulamanın başladığı toplam 10 milyon 630 bin 691 adet poliçe düzenlenmiş, 4,5 milyar lira devlet pirim desteği sağlanmış, 5 milyar lira hasar tazminatı ödenmiştir" dedi.

TARSİM'den 5 milyar liralık hasar tazminatı, System.String[]
Tarım Bakanı Pakdemirli, "TARSİM ile Türkiye genelinde uygulamanın başladığı toplam 10 milyon 630 bin 691 adet poliçe düzenlenmiş, 4,5 milyar lira devlet pirim desteği sağlanmış, 5 milyar lira hasar tazminatı ödenmiştir" dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 12:55 

Türkiye, Tarım Sigortaları Havuzu, Ekonomi
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