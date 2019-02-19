Tarsim'den Çiçek Hastalığıyla İlgili Açıklama
1 saat önce
Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM), Denizli'nin Çivril ilçesinde çiçek hastalığı dolayısıyla küçükbaş hayvanları telef olan besicinin sigorta poliçesinin çiçek hastalığını kapsadığı ve işlemlerinin devam ettiği belirtildi.
Tarım Sigortaları Havuzu
(TARSİM), Denizli
'nin Çivril
ilçesinde çiçek hastalığı dolayısıyla küçükbaş hayvanları telef olan besicinin sigorta poliçesinin çiçek hastalığını kapsadığı ve işlemlerinin devam ettiği belirtildi. İŞKUR
ve Genç
Çiftçi hibelerinden yararlanarak Çivril'de koyun besiciliğine başlayan Tuğba Erdoğdu, mahallede görülen çiçek hastalığı yüzünden her gün bir hayvanını kaybettiğini, hibe yoluyla alınan hayvanların üç yıl boyunca devlet kontrolünde olduğunu kaydetmişti. Hayvanlarının sigortalı olmasına rağmen çiçek hastalığının kapsam dışında olduğu için sigortadan faydalanamadığını öne süren Erdoğdu "Hayvanlar TARSİM tarafından sigortalı ölümler başlayınca müracaat ederek durumu bildirdik ama bize 'çiçek hastalığı kapsam dışında' dediler. Her gün bir koyunum ölüyor. Elimden hiçbir şey gelmiyor" iddiasında bulunarak yetkililerden yardım istemişti.
"Çiçek hastalığı sigorta kapsamında"
TARSİM'den yapılan yazılı açıklamada ise Erdoğdu'nun iddialarının gerçekle ilgisi olmadığı kaydedilerek, "Bilindiği üzere, ülkemizde çeşitli risklere ve doğal afetlere karşı tarımsal üretimde devamlılığın, üreticinin gelirinde istikrarın ve tarım ekonomisindeki dengenin sağlanabilmesi amacıyla 2005 yılında 5363 sayılı Tarım Sigortalar' Kanunu ile Tarım Sigortaları Havuzu kısa adıyla TARSIM kurulmuştur. Tarım ve Orman Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı
TARSIM'in en önemli taraflarıdır. Kar
amacı taşımayan ve gönüllülük esasına dayanan sistem, 2006 yılında faaliyetlerine başlamış, her geçen yıl kapsama dahil olan yeni teminatlar ve uygulamalarla ülkemiz tarımı ve üreticisi ile birlikte büyümüş ve güçlenmiştir. Haberde açıklamalarına yer verilen sigortalı üretici Erdoğdu'nun poliçesi de 'çiçek' hastalığını içeren 'Ek Hastalık Teminatı'nı kapsamaktadır. Kendisinin kurumumuza 27 Ocak 2019 tarihinde yapmış olduğu hasar ihbarı doğrultusunda, hasar tespit çalışmaları Tarım Sigortaları Havuzu eksperleri tarafından gerçekleştirilmiş olup, dosya ile ilgili incelemelerin tamamlanmasını takiben, genel şartlar, tarife ve talimatlarda yer alan uygulama esasları çerçevesinde işlemleri tamamlanacaktır. Sonuç itibarıyla, haberlerde yer alan çiçek hastalığının TARSİM kapsamında olmadığına yönelik açıklamalar gerçeği yansıtmamaktadır" ifadelerine yer verildi. - DENİZLİ
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Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 03:25 Kaynak: İHA
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