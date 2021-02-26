TARSİM'den Havranlı Şevki Savran ve ailesine ziyaret - Son Dakika

TARSİM'den Havranlı Şevki Savran ve ailesine ziyaret

26.02.2021 10:15
TARSİM'den Havranlı Şevki Savran ve ailesine ziyaret, System.String[]

TARSİM, tarım sigortalarının ülke genelinde yaygınlaştırılması amacıyla sahadaki tanıtım çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

TARSİM, tarım sigortalarının ülke genelinde yaygınlaştırılması amacıyla sahadaki tanıtım çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Sigorta Genel Müdürü Atilla Benli, Türkiye Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Güray Çelik ve Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi Hayvan Hayat Sigortaları Grup Müdürü Orhan Sarıtepe, Manisa Bölge Müdürü Müjdat Çubukçu ve beraberindeki heyet, geçtiğimiz günlerde hayvancılık bilgisi ve sevgisiyle son günlerde gündemin ilgi odağı olan Havranlı Şevki Savran ve ailesini ziyaret etti.

'Devlet Destekli Küçükbaş Hayvan Hayat Sigortası' poliçesi ile destek sunularak, aileye ait 43 baş koyunun sigorta kapsamında güvence altına alınmasına ilişkin bilgilendirmelerde bulunulan ziyaret kapsamında görüşlerini paylaşan heyet yetkilileri, tarım ve hayvancılık sektöründe her türlü riske karşı kapsamlı güvence sunan TARSİM'in Türkiye'de bu alandaki sigorta bilincini adım adım geliştirdiğini belirtti ve sözlerine şu şekilde devam etti:

"Üreticilerimizi mağdur edebilecek hastalık, doğal afet, kaza ve hırsızlık gibi durumlar ile sıklıkla karşılaşıyoruz. TARSİM'in bu risklere karşı önemli bir güvence olduğunu aklımızdan hiç çıkarmamalıyız. Sigorta bilincinin çiftçilerimiz nezdinde yaygınlaştırılması, tarımda sigortalılık oranının daha da artırılması hedeflerimiz doğrultusunda çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Bu doğrultuda, hayvancılık bilgisi ve sevgisiyle hepimize örnek olan Şevki Savran kardeşimiz ile bir araya gelmekten, hayvanlarına Devlet Destekli Küçükbaş Hayvan Hayat Sigortası poliçemizle destek sunarak, tarım sigortasına ilişkin bilgilendirmelerde bulunmaktan mutluluk duyduk. Çiftçimizin yanında yer almaya ve sorunlarına çözüm sunmaya devam edeceğiz." - İSTANBUL

TARSİM'den Havranlı Şevki Savran ve ailesine ziyaret
TARSİM'den Havranlı Şevki Savran ve ailesine ziyaret

Türkiye, Sigorta, Manisa, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi TARSİM'den Havranlı Şevki Savran ve ailesine ziyaret - Son Dakika Ekonomi


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