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TARSİM'den işletmeci şirkete yapılacak ödemede değişiklik
6 saat önce
Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) tarafından işletmeci şirkete ödenecek işletme bedeli, havuz hesabına aktarılan yıllık toplam prim 400 milyon lirayı geçerse yüzde 2'den fazla olamayacak.
Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) tarafından işletmeci şirkete ödenecek işletme bedeli, havuz hesabına aktarılan yıllık toplam prim 400 milyon lirayı geçerse yüzde 2'den fazla olamayacak.
Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığının, Tarım Sigortaları Havuzu Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, TARSİM tarafından işletmeci şirkete, devlet prim desteği dahil, fesih ve iptaller düşüldükten sonra havuz hesabına aktarılan yıllık toplam prim üzerinden aylık olarak belirli oranda işletme bedeli ödeniyor. Bu bedel, aktarılan toplam prim 400 milyon lirayı aşarsa yüzde 2'den yüksek olamayacak.
Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 09:22 Kaynak: AA
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