TARSİM'den Kebanlı çiftçilere bilgilendirme - Son Dakika
Son Dakika Güncel TARSİM'den Kebanlı çiftçilere bilgilendirme - Son Dakika

TARSİM'den Kebanlı çiftçilere bilgilendirme

7 saat önce

Keban ilçesinde Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) tarafından bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

TARSİM'den Kebanlı çiftçilere bilgilendirme, System.String[]

Keban ilçesinde Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) tarafından bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ile Malatya TARSİM Bölge Müdürlüğü tarafından kurumda düzenlenen toplantıda çiftçilere Tarım Sigortaları Kanunu, tarımsal ve hayvancılık alanındaki sigortalar, tarımsal riskler konusunda bilgilendirme yapıldı.

2020 yılı için uygulamaya geçecek yeniliklerle de ilgili bilgilerin verildiği toplantıda katılımcılardan gelen sorular yanıtlandı.

Toplantıya, Tarım ve Orman İlçe Müdürü Ziyaddin Seçkin, Malatya TARSİM Bölge Müdürü Mehmet Ali Doğan, Keban Ziraat Odası Başkanı Ebubekir İkinci, kurum personeli, çiftçiler katıldı.

Tarım Sigortaları Havuzu, Malatya, Keban, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 12:18 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Devletten 30 bin lira hibe aldı, hayatı değişti
Palandöken'de, gün batımında ortaya çıkan insan silüeti vatandaşın ilgisini çekti Market çalışanı, parasını vermeden meyve yiyen turisti bıçakladı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan peş peşe kritik görüşmeler

Son Dakika Haberleri
19:12 Sivas'ta yoğun sis - Son Dakika
19:12 Sokak köpeğinin burnuna batan olta iğnesi belediye ekiplerince çıkarıldı - Son Dakika
19:11 YÜZME ÖĞRETMENİNİN 5 YAŞINDAKİ ÇOCUĞA CİNSEL İSTİSMAR DAVASI - Son Dakika
19:10 Emine Erdoğan, Uluslararası Kızılhaç-Kızılay Müzesi'ni ziyaret etti - Son Dakika
19:08 Tunceli'de Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Toplantısı - Son Dakika
17:34 Palandöken'de, gün batımında ortaya çıkan insan silüeti vatandaşın ilgisini çekti - Son Dakika
17:25 Market çalışanı, parasını vermeden meyve yiyen turisti bıçakladı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2019 19:21:07. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: TARSİM'den Kebanlı çiftçilere bilgilendirme - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]