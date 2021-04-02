TARSİM'den Sakarya'ya ziyaret
02.04.2021 09:33
TARSİM heyeti, Sakarya'ya ziyaret gerçekleştirerek, sigortalı fındık bahçelerinde ve hizmete açılacak yeni Bölge Müdürlüğü binasında incelemelerde bulundu.
TARSİM heyeti, Sakarya'ya ziyaret gerçekleştirerek, sigortalı fındık bahçelerinde ve hizmete açılacak yeni Bölge Müdürlüğü binasında incelemelerde bulundu.
TARSİM Yönetim Kurulu Üyesi ve Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi Genel Müdürü Serpil Günal, Genel Müdür Yardımcısı Tufan Özel ve beraberindeki heyet, 31 Mart tarihinde Sakarya'ya ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaret kapsamında, sigortalı fındık bahçelerinde ve hizmete açılacak yeni Bölge Müdürlüğü binasında incelemelerde bulunuldu. - SAKARYA
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