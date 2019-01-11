Tarsim'den Sultandağı'nda Bilgilendirme Toplantısı

Tarım Sigortaları Havuzu
(TARSİM) Konya
Bölge Müdürlüğü tarafından Afyonkarahisar
'ın Sultandağı
ilçesinde eğitim ve bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Sultandağı Meslek Yüksekokulu konferans salonundaki toplantıya TARSİM Konya Bölge Müdürü Halis Yamak, İlçe Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Önder, İlçe Ziraat Odası Başkanı Hasan Dinç
, banka yetkilileri, özel acenteler ve çok sayıda üretici katıldı.
Toplantıda konuşan Yamak, devlet destekli tarım sigortalarının asıl amacının doğal afetlerin tarım arazileri ve hayvancılıkta sebep olduğu zararların belli bir kısmını karşılayarak, üretimde devamlılığı sağlamak olduğunu söyledi.
TARSİM'in 2006 yılından bu yana çiftçilere hizmet verdiğini belirten Yamak, şunları kaydetti: "Çiftçilerden gelen talepler üzerine 2017 yılında buğday ürünü ile başlayan İlçe Bazlı Kuraklık Verim Sigortası'na 2018 yılında arpa, çavdar, yulaf ve tritikale ürünleri, 2019 yılında ise mercimek ve nohut ürünleri dahil edildi. Bu ürünler, dolu paketi dışında kuraklık, don, sıcak rüzgar, sıcak hava dalgası, aşırı nem ve aşırı yağış risklerine karşı da güvence altına alındı. Ayrıca ilçe bazlı kuraklık sigorta priminin yüzde 60'nı dolu paket sigortasının yüzde 50'si, hayvan hayat poliçelerinin yüzde 50'si, don sigortasının ise 3'te 2'si devlet tarafından karşılanacak."
Toplantı daha sonra soru cevap şeklinde devam etti.