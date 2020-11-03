TARSİM: "Emeğinizi korumaya almanın tam zamanı" - Son Dakika

TARSİM: "Emeğinizi korumaya almanın tam zamanı"

03.11.2020 12:28
TARSİM:

TARSİM'den yapılan açıklamada, 2021 yılı üretim sezonu için, Bitkisel Ürün Sigortası ve köy bazlı uygulanmaya başlayan Kuraklık Verim Sigortası (KBKVS) başvurularının, 2 Kasım tarihi itibarıyla yetkili sigorta şirketlerinin acentelerine yapılabileceği bildirildi.

TARSİM'den yapılan açıklamada, 2021 yılı üretim sezonu için, Bitkisel Ürün Sigortası ve köy bazlı uygulanmaya başlayan Kuraklık Verim Sigortası (KBKVS) başvurularının, 2 Kasım tarihi itibarıyla yetkili sigorta şirketlerinin acentelerine yapılabileceği bildirildi.

Açıklamada, tarımsal faaliyetlerin son yıllarda yüksek düzeyde risk altında olduğunun altı çizilerek; dolu, fırtına ve sel- su baskını gibi meteorolojik afetlerle daha sık karşılaşıldığına ve kayıpların arttığına dikkat çekildi. Ayrıca, sigortanın tarımsal üretimin mutlak bir parçası haline gelmesi gerektiği vurgulanarak, üreticilere yeni dönem ekilişleri ile ilgili tarım sigortalarını yaptırmaları konusunda çağrıda bulunuldu ve şu ifadelere yer verildi:

"Üreticilerimiz, Tarım ve Orman Bakanlığı nezdindeki Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) mutlaka kayıt yaptırmalı ya da kayıtlarını güncellemelidir. Sonrasında, bitkisel ürünler için değişiklik gösteren poliçe kabul tarihlerini tarsim.gov.tr üzerinden takip ederek, yetkili sigorta şirketlerinin acenteleri aracılığıyla tarım sigortası başvurusunda bulunabilirler. Bitkisel Ürün Sigortasında primin yüzde 50'si, Köy Bazlı Kuraklık Verim Sigortasında %60'ı, meyvelerde ise don teminatı priminin yüzde 67'ye varan kadar kısmı Devlet tarafından karşılanıyor. Ayrıca üreticilere çeşitli indirim ve ödeme kolaylıkları da sunuluyor. Bereketli, hasarsız ve bol kazançlı bir üretim sezonu temenni ederiz." - İSTANBUL

TARSİM: Emeğinizi korumaya almanın tam zamanı

Tarım Sigortaları Havuzu, Bitkisel Ürün Sigortası, Sigorta, Kasım, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi TARSİM: 'Emeğinizi korumaya almanın tam zamanı' - Son Dakika Ekonomi


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