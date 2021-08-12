TARSİM Genel Müdürü Serpil Günal, hasarlar hakkında bilgilendirmelerde bulundu

TARSİM Yönetim Kurulu Üyesi ve Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi Genel Müdürü Serpil Günal, katıldığı televizyon programında "Yangınlarla ilgili mevcut tabloyu değerlendirirsek; 769 adet hasar ihbarı aldık. Hasar tespitlerimiz halen devam ediyor ve 38 eksperimiz sahada işlemlerini gerçekleştiriyor" dedi.

TARSİM Yönetim Kurulu Üyesi ve Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi Genel Müdürü Serpil Günal, A Para TV'de canlı yayına katıldı. Günal, son dönemlerde yaşanan afetleri tarım sigortaları çerçevesinde değerlendirdiği ve bilgilendirmelerde bulunduğu programda önemli açıklamalarda bulundu.

"Çalışmalarımızı Tarım ve Orman Bakanlığımızla koordineli bir şekilde sürdürüyoruz"

Günal, "Tarımsal faaliyetler açık alanda gerçekleştiriliyor. Bu nedenle, iklimsel değişikliklerin sonucunda şiddetini ve frekansını arttıran doğal afetlere doğrudan maruz kalan bir alan. TARSİM olarak, yangın afetinin meydana gelmesini takiben öncelikle Manavgat'ta sonrasında da Marmaris'teydik. Yangınlarla ilgili mevcut tabloyu değerlendirirsek; 769 adet hasar ihbarı aldık. Hasar tespitlerimiz halen devam ediyor ve 38 eksperimiz sahada işlemlerini gerçekleştiriyor. 10 milyon TL civarında hasar tespitimiz oldu ve bugün üreticilerimize 8 milyon TL civarında hasar ödemesi gerçekleştirdik. İhbar aldığımız dosyalara karşılık gelen toplam sigorta bedeli ise 222 milyon TL civarında. Çalışmalarımızı Tarım ve Orman Bakanlığımızla koordineli bir şekilde sürdürüyoruz" dedi.

" Karadeniz Bölgesi'nde 25 eksperimiz çalışmalarını sürdürüyor"

Karadeniz Bölgesi'nde meydana gelen sel afetiyle ilgili de ihbarlar aldıklarını söyleyen Günal, "Şimdi biliyorsunuz, Karadeniz Bölgesinde de bir sel felaketi yaşadık. Can ve mal kayıpları meydana geldi. Hayatını kaybedenlere başsağlığı dileklerimizi iletiyorum. Bu bölgedeki herkese geçmiş olsun diliyorum. Şimdiye kadar 307 adet hasar ihbarı aldık. Eksperlerimizi hızlıca görevlendirdik. Şu an 25 eksperimiz çalışmalarını sürdürüyor. Bu bölgede de yaraları en kısa zamanda sarmak istiyoruz" dedi.

"Tarım için en önemli kalkan sigortadır"

İklimsel değişikliğe karşı tarım için en önemli kalkanın sigorta olduğunu vurgulayan Günal, "İklim değişikliğinin beraberinde getirdiği tüm riskler tarım sigortası kapsamında güvence altına alınıyor. Bizler her platformda, üretici ve yetiştiricilerimize, tarım sigortasının üretim sürecinin vazgeçilmez bir parçası olduğunu hatırlatıp, sigortalarını ihmal etmemelerini ve zamanında yaptırmaları çağrısında bulunuyoruz. Bu gibi felaketler de tarım sigortalarının önemini her seferinde gözler önünde seriyor. Devletimiz bu Sistem kapsamında üreticilerimize yüzde 67'ye varan devlet prim desteği sağlıyor. Devlet Destekli Tarım Sigortaları çerçevesinde, 7 farklı sigorta branşı ile çok geniş bir teminat kapsamında üretici ve yetiştiricilerimize ulaşıyoruz. Bitkisel ürünleri, büyükbaş ve küçükbaş hayvanları, seraları, kümes hayvanlarını, kovanları, su ürünleri ile kafes ve ağları sigortalıyoruz" diye konuştu. - İSTANBUL