TARSİM Heyetinden Diyarbakır'a ziyaret

TARSİM heyeti, Diyarbakır'da bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

TARSİM Yönetim Kurulu Üyesi ve Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi Genel Müdürü Serpil Günal, Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi Genel Müdür Yardımcısı Tufan Özel ve beraberindeki heyet 8-9 Temmuz tarihlerinde Diyarbakır'da bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

Program çerçevesinde, 8 Temmuz Perşembe günü, Diyarbakır Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Ertan Atalar, Ziraat Bankası Diyarbakır Bölge Müdürü Ercan Durmuş, Diyarbakır Sur Ziraat Odası Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Güzelsoy, Tarım Kredi Kooperatifi Müdürü Ömer Atila, Çınar Ziraat Odası Başkanı Cevat Delil ve Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Erdal Avşar ziyaret edildi.

Programın devamında 9 Temmuz Cuma günü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan video konferans ile katılımları ve Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli'nin teşrifleriyle gerçekleşen Bismil Ovası Tarımsal Sulama Tesisleri açılışına TARSİM Genel Müdürü Serpil Günal ve beraberindeki heyet katılım sağladı.

TARSİM'den yapılan açıklamada, "Köy bazlı kuraklık verim sigortası kapsamında tüm Türkiye'de incelemeler devam etmektedir. Hasar incelemeleri biten tarım arazileri için peyderpey ödemeler devam etmekte, konu hakkında üreticilerimize SMS ile bilgilendirme yapılmaktadır. Diyarbakır ilimizin köy bazlı kuraklık verim sigortası kapsamında hasar tespit işlemleri tamamlanmış olup, Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli tarafından Diyarbakırlı üreticilerimize 25 milyon 200 bin TL ödeme yapılacağı da belirtilmiştir" denildi. - DİYARBAKIR