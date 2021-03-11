TARSİM'den uyarı geldi - Son Dakika

TARSİM'den uyarı geldi

11.03.2021 10:28
TARSİM'den uyarı geldi, System.String[]

Üreticilere TARSİM'den uyarı geldi: " Yüzde 50 Devlet prim desteğinden faydalanın ve tarım sigortalarını zamanında yaptırın."

TARSİM, üreticilere yüzde 50 Devlet prim desteğinden faydalanmaları ve tarım sigortalarını zamanında yaptırmaları konusunda uyarıda bulundu.

Tarım Sigortaları Havuzu'ndan (TARSİM) yapılan açıklamada, üreticilere yüzde 50 Devlet prim desteğinden faydalanmaları ve tarım sigortalarını zamanında yaptırmaları konusunda uyarıda bulunuldu. Üreticilerin 'kayısı' ürünü için son günü beklemeden, bir an önce sigorta yaptırmalarının vurgulandığı açıklamada, öncelikle Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıt olunması ya da kaydın güncellenmesi gerektiği, sonrasında ise yetkili sigorta şirketlerinin acenteleri aracılığıyla tarım sigortası poliçesinin düzenlenebileceği bildirildi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"1 dekarlık alanda sigorta bedeli 2 bin 685 TL olan kayısı ürününün sigortalanması halinde 'dolu paketi' için ödenecek tutar sadece 88 TL. Ayrıca hasarsız geçen yıllara bağlı olarak yüzde 30'a varan oranda 'Hasarsızlık İndirimi', prim tutarının tamamının peşin ödenmesi durumunda toplam poliçe primi üzerinden yüzde 5 oranında 'Peşin Ödeme İndirimi', sigorta yaptıran üreticinin yaşının 30 ve altında olması halinde, dolu paket primi üzerinden yüzde 5 nispetinde 'Genç Çiftçi İndirimi', sigorta yaptıran üreticinin kadın olması halinde, dolu paket primi üzerinden yüzde 5 nispetinde 'Kadın Çiftçi İndirimi', Dijital Tarım Pazarı (DİTAP) sistemine kayıtlı üreticilere toplam poliçe primi üzerinden yüzde 5; aynı zamanda DİTAP üzerinden sözleşme yapmış olmaları durumunda ilave yüzde 5 olmak üzere toplamda yüzde 10 'DİTAP İndirimi' uygulanıyor.

Kayısı ürünü, dolu, fırtına, hortum, yangın, heyelan, deprem ile sel ve su baskını risklerinin neden olduğu miktar kaybına; dolu riskinin neden olduğu kalite kaybına, meyve ağaçları, dolu, fırtına, hortum, yangın, deprem, heyelan, sel ve su baskını, kar ağırlığı, taşıt çarpmasına ve fidanlar bunlara ek olarak, yaban domuzu riskine karşı da sigortalanabiliyor. Bu yıl kayısıda 'don' teminatı için poliçe kabul tarihleri sona ermiş olup, kayısı ürünlerinizi 'dolu' paketi kapsamında sigortalatmaya devam edebilirsiniz". - İSTANBUL

TARSİM'den uyarı geldi

Tarım Sigortaları Havuzu, Sigorta, Çiftçi, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi TARSİM'den uyarı geldi - Son Dakika Ekonomi


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