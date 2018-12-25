Son Dakika Haberleri: Tarsim Kayseri Bölge Müdürlüğü Hizmete Açıldı

Tarsim Kayseri Bölge Müdürlüğü Hizmete Açıldı

1 saat önce

Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) Kayseri Bölge Müdürlüğü'nün faaliyetlerine başladığı bildirildi.

Tarsim Kayseri Bölge Müdürlüğü Hizmete Açıldı, System.String[]
Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) Kayseri Bölge Müdürlüğü'nün faaliyetlerine başladığı bildirildi.

TARSİM'den yapılan açıklamaya göre, sürekli gelişen ve büyüyen yapısıyla artan taleplere en iyi ve hızlı bir şekilde cevap verebilmek amacıyla, Türkiye genelinde 11 farklı noktada konumlanan bölge müdürlüklerine bir yenisini ekledi.

Geçen günlerde faaliyetlerine başlayan Kayseri Bölge Müdürlüğü'nün hizmet alanı içinde Kayseri, Kırşehir, Yozgat, Nevşehir ve Niğde illeri yer alıyor.

Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Erzurum, Giresun, Kayseri, Konya, Malatya, Manisa, Şanlıurfa ve Tekirdağ TARSİM Bölge Müdürlükleri, kolaylıkla ulaşılabilir konseptleri ile müşteri memnuniyetini artırmayı hedefliyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 09:34 Kaynak: AA

Türkiye, Kayseri, Tarım Sigortaları Havuzu, Ekonomi
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