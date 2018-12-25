Tarsim Kayseri Bölge Müdürlüğü Hizmete Açıldı
1 saat önce
Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) Kayseri Bölge Müdürlüğü'nün faaliyetlerine başladığı bildirildi.
Tarım Sigortaları Havuzu
(TARSİM) Kayseri
Bölge Müdürlüğü'nün faaliyetlerine başladığı bildirildi.
TARSİM'den yapılan açıklamaya göre, sürekli gelişen ve büyüyen yapısıyla artan taleplere en iyi ve hızlı bir şekilde cevap verebilmek amacıyla, Türkiye
genelinde 11 farklı noktada konumlanan bölge müdürlüklerine bir yenisini ekledi.
Geçen günlerde faaliyetlerine başlayan Kayseri Bölge Müdürlüğü'nün hizmet alanı içinde Kayseri, Kırşehir
, Yozgat
, Nevşehir
ve Niğde
illeri yer alıyor. Adana
, Ankara
, Antalya
, Bursa
, Erzurum
, Giresun
, Kayseri, Konya
, Malatya
, Manisa
, Şanlıurfa
ve Tekirdağ
TARSİM Bölge Müdürlükleri, kolaylıkla ulaşılabilir konseptleri ile müşteri memnuniyetini artırmayı hedefliyor.
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 09:34 Kaynak: AA
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