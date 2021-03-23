TARSİM: "Kiraz ürününüz dolu paketi kapsamında güvende"

TARSİM, üreticilere yüzde 50 Devlet prim desteğinden faydalanmaları ve 'kiraz' ürününü zamanında sigortalatmaları konusunda uyarıda bulundu.

Tarım Sigortaları Havuzu'ndan (TARSİM) yapılan açıklamada, üreticilere yüzde 50 Devlet prim desteğinden faydalanmaları ve 'kiraz' ürününü zamanında sigortalatmaları konusunda uyarıda bulunuldu.

Üreticilerin 'kiraz' ürünü için son günü beklemeden, bir an önce sigorta yaptırmalarının vurgulandığı açıklamada, öncelikle Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıt olunması ya da kaydın güncellenmesi gerektiği, sonrasında ise yetkili sigorta şirketlerinin acenteleri aracılığıyla tarım sigortası poliçesinin düzenlenebileceği bildirildi. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"1 dekarlık alanda sigorta bedeli 7 bin 344 TL olan kiraz ürününün sigortalanması halinde 'dolu paketi' için ödenecek tutar sadece 381 TL. Ayrıca, Dijital Tarım Pazarı (DİTAP) sistemine kayıtlı üreticilere toplam poliçe primi üzerinden yüzde 5; aynı zamanda DİTAP üzerinden sözleşme yapmış olmaları durumunda ilave yüzde 5 olmak üzere toplamda yüzde 10 'DİTAP indirimi', hasarsız geçen yıllara bağlı olarak yüzde 30'a varan oranda 'hasarsızlık indirimi', prim tutarının tamamının peşin ödenmesi durumunda toplam poliçe primi üzerinden yüzde 5 oranında 'peşin ödeme indirimi', sigorta yaptıran üreticinin yaşının 30 ve altında olması halinde, dolu paket primi üzerinden yüzde 5 nispetinde 'genç çiftçi indirimi', sigorta yaptıran üreticinin kadın olması halinde dolu paket primi üzerinden yüzde 5 nispetinde 'kadın çiftçi indirimi' uygulanıyor. Buna ek olarak, üreticinin aldığı risk önleyici ve azaltıcı önlem türüne göre çeşitli oranlarda indirimler de mevcut.

Kiraz ürünü, dolu, don, fırtına, hortum, yangın, heyelan, deprem ile sel ve su baskını ve yağmur risklerinin neden olduğu miktar kaybına; dolu riskinin neden olduğu kalite kaybına, meyve ağaçları, dolu, fırtına, hortum, yangın, deprem, heyelan, sel ve su baskını, kar ağırlığı, taşıt çarpması ve fidanlar bunlara ek olarak, yaban domuzu riskine karşı da sigortalanabiliyor. Üreticiler, kiraz ürününde 'don' teminatı için poliçe kabullerinin devam ettiği lokasyonlar hakkında yetkili acentelerden ve tarsim.gov.tr'den detaylı bilgi edinebilir.

Kiraz ürününde teminat, dolu, don, fırtına, hortum, yangın, deprem, heyelan ile sel ve su baskını riskleri için bahçenin fenolojik olarak ilk çiçeklenme evresine girmesinden itibaren başlıyor. Yağmur riski için ise ben düşme döneminden olgunlaşma ve hasada kadar teminat kapsamında." - İSTANBUL