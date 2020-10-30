TARSİM Kumluca ve Finike'de hasar ödemelerine başladı

TARSİM, geçtiğimiz günlerde Antalya'nın Kumluca ve Finike ilçelerinde etkili olan dolu ve fırtınanın ardından bölgedeki sigortalı üreticilere hasar ödemelerinin yapılmaya başlandığını belirterek, şu açıklamalarda bulundu:

"Geçtiğimiz günlerde Antalya'nın Kumluca ve Finike ilçelerinde etkili olan dolu ve fırtına, bölgede can ve mal kayıplarına yol açtı, seralar ve bitkisel ürünler zarar gördü. Bu durumu takiben, sigortalı üreticilerimizden 2 bin civarında hasar ihbarı alındı ve sahadaki ekspertiz çalışmaları hızlıca başladı. Titizlikle yürüttüğümüz ekspertiz sürecinin sonunda sigortalı üreticilerimize hasar ödemeleri yapılmaya başlandı.

Bu kapsamda, bahsi geçen ilçelerimizde yaşanan hasar sonrasında işlemlerin büyük bir bölümü tamamlandı. 30 Ekim tarihi itibarıyla fırtına ve doludan ötürü seralarda meydana gelen hasar tespitleri sonucunda, sigortalı üreticilere yaklaşık 22 milyon TL ödeme yapıldı. Bitkisel ürünlerde hasar tespit çalışmaları devam etmekte olup, ödemeler poliçelerin sona ermesini takiben gerçekleştirilecek. Yine bu ilçelerimizde bitkisel ürün ve sera sigortaları branşlarında yıl sonuna kadar toplamda yaklaşık 62.5 milyon TL tazminat ödemesi yapılmış olacak.

Üreticilerimize tavsiyemiz, %67'ye varan devlet prim desteğinden faydalanarak, tarım sigortalarını en kısa zamanda yaptırmaları ve emeklerini beklenmedik risklere karşı mutlaka koruma altına almaları. Çiftçilerimiz, emeklerinin heba olmaması için, doğal afetlerden dolayı oluşan zararlarının karşılanması için tarım sigortası yaptırmalı. Sigortasız tarım olmaz!" - ANTALYA