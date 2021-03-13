TARSİM: "Kuraklık Verim Sigortası'nda son tarih 15 Mart"

TARSİM, yeni yıldan itibaren köy bazlı olarak uygulanmaya başlayan 'Köy Bazlı Kuraklık Verim Sigortası'nda poliçe tanzimleri için son tarihin 15 Mart olduğunu bildirerek, üreticilere yüzde 60 Devlet prim desteğinden faydalanmaları ve tarım sigortalarını geç kalmadan yaptırmaları konusunda uyarıda bulundu.

Tarım Sigortaları Havuzu'ndan (TARSİM) yapılan açıklamada, yeni yıldan itibaren köy bazlı olarak uygulanmaya başlayan 'Köy Bazlı Kuraklık Verim Sigortası'nda poliçe tanzimleri için son tarihin 15 Mart olduğu bildirilerek, üreticilere yüzde 60 Devlet prim desteğinden faydalanmaları ve tarım sigortalarını geç kalmadan yaptırmaları konusunda uyarıda bulunuldu.

Üreticilerin öncelikle Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıt olması ya da kaydını güncellenmesi gerektiğinin sonrasında ise yetkili sigorta şirketlerinin acenteleri aracılığıyla tarım sigortası poliçesinin düzenlenebileceğinin bildirildiği açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"1 dekarlık alanda üretim miktarı 300 kilogram, sigorta bedeli 570 TL olan buğday ürününün sigortalanması halinde üreticinin ödeyeceği tutar sadece 15 TL. Ayrıca prim tutarının tamamının peşin ödenmesi durumunda toplam poliçe primi üzerinden yüzde 5 oranında 'Peşin Ödeme İndirimi', aynı ürün ve ada/parselde bitkisel ürün sigortası ve köy bazlı kuraklık verim sigortası poliçesi bulunan üreticilerin son düzenlettikleri poliçelerine yüzde 5 oranında 'Çift Poliçe İndirimi', sigorta yaptıran üreticinin yaşının 30 ve altında olması halinde yüzde 5 oranında 'Genç Çiftçi İndirimi', sigorta yaptıran üreticinin kadın olması halinde yüzde 5 oranında 'Kadın Çiftçi İndirimi', Dijital Tarım Pazarı (DİTAP) sistemine kayıtlı üreticilere yüzde 5; aynı zamanda DİTAP üzerinden sözleşme yapmış olmaları durumunda ilave yüzde 5 olmak üzere toplamda yüzde 10 oranında 'DİTAP İndirimi' uygulanıyor.

Kuru tarım alanında üretimi yapılan buğday, arpa, yulaf, çavdar, tritikale, nohut, kırmızı mercimek ve yeşil mercimek ürünleri ile bu ürünlerin sertifikalı tohumlukları, başta kuraklık olmak üzere, don, sıcak rüzgar ve sıcak hava dalgası, aşırı nem ve aşırı yağış risklerinin ürünlerde sebep olduğu verim kaybına karşı güvence altına alınabiliyor. Ayrıca buğday, arpa, çavdar, tritikale, yulaf ve bu ürünlerin sertifikalı tohumlukları için sap unsuru da isteğe bağlı olarak sigortalanabiliyor". - İSTANBUL