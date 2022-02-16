Üye Girişi
TARSİM modelinin Türkiye'nin gönül coğrafyasında rol model olması hedefleniyor - Son Dakika

TARSİM modelinin Türkiye'nin gönül coğrafyasında rol model olması hedefleniyor

16.02.2022 10:38
TARSİM modelinin Türkiye'nin gönül coğrafyasında rol model olması hedefleniyor

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürü ve TARSİM Yönetim Kurulu Başkanı Kerim Üstün, tarım sigortaları alanındaki deneyim ve tecrübelerini Azerbaycan'la paylaştıklarını, TARSİM modeli gibi uygulamaları öncelikle Türkiye'nin gönül coğrafyasına sonra tüm dünyaya rol model olacak...

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürü ve TARSİM Yönetim Kurulu Başkanı Kerim Üstün, tarım sigortaları alanındaki deneyim ve tecrübelerini Azerbaycan'la paylaştıklarını, TARSİM modeli gibi uygulamaları öncelikle Türkiye'nin gönül coğrafyasına sonra tüm dünyaya rol model olacak şekilde duyurmayı ve genişletmeyi hedeflediklerini söyledi.

Üstün'ün başkanlığındaki TARSİM heyeti, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi, tarım sigortası alanındaki iş birliğinin artarak devam etmesi ve Azerbaycan'da kurulan sistemin geleceğinin değerlendirilmesi amacıyla geldikleri Azerbaycan'da, bir dizi temaslarda bulundu.

Agrar Sigortaları Fonu Yönetim Kurulu Başkanı Fuad Sadigov ile bir araya gelen heyet, Azerbaycan Merkez Bankası yetkilileri ve sigorta şirketlerinin temsilcileriyle görüşmeler gerçekleştirdi.

TARSİM Yönetim Kurulu Başkanı Üstün, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 2016'da kurulan Azerbaycan Agrar Sigortaları Fonunun kuruluş ve gelişime Türkiye olarak katkı sağladıklarını belirtti.

Üstün, Azerbaycan Agrar Sigortaları Fonunun ilk poliçesini 2020'de Terter ilinde kestiğini hatırlatan Üstün, "Biz Türkiye olarak deneyim ve tecrübelerimizi kardeş ülke ile paylaştık. Azerbaycan Agrar Sigortaları Fonunun vizyonu ve geldiği nokta bizim adımıza gurur verici. Tarihten gelen köklü bağlarımızı ekonomik gelişmeyle, bu tür modellerle öncelikle gönül coğrafyamızda sonra tüm dünyaya rol model olacak şekilde duyurmayı ve genişletmeyi hedefliyoruz." dedi.

Azerbaycan'da sadece tarım sigortası ile alakalı görüşmeler yapmadıklarını, Bakanlık ve Genel Müdürlüklerinin faaliyetleriyle ilgili de temaslarda bulunduklarını bildiren Üstün, "Genel Müdürlüğümüzün çeşitli görevleri var. Kırsal kalkınma, sulama yatırımlarının desteklenmesi, mekanizasyon gibi konularda Azerbaycanlı yetkililerle görüşmeler yaptık. Bilgi birikimimizi, tecrübemizi en somut ve en hızlı şekilde Azerbaycanlı kardeşlerimizle paylaşmış ve hayata geçirmiş olacağız." diye konuştu.

Üstün'ün yanı sıra Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) Başkan Yardımcısı ve TARSİM Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mete Güler, Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdür Yardımcısı ve TARSİM Yönetim Kurulu Üyesi Bekir Engürülü, TARSİM Yönetim Kurulu Üyesi ve Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi Genel Müdürü Serpil Günal, Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliğinden Tarım Müşaviri Hakan Kalender'in de yer aldığı heyet, Gence'de ve Ermenistan işgalinden kurtarılan Zengilan'da da temaslarda bulunacak.

Agrar Sigortaları Fonu, Türkiye'deki tarım sigortaları modeli örnek alınarak kuruldu ve fonun kuruluş ve gelişimine TARSİM destek sağladı.

YORUMLAR
500

Togo Cumhuriyeti, Azerbaycan, Türkiye, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TARSİM modelinin Türkiye'nin gönül coğrafyasında rol model olması hedefleniyor - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
10:44 Henüz 4 aylıktı, kemikleri kırıldı, vücudunda sigara söndürüldü! Yağmur bebeğin ölümünden kim sorumlu?
10:39 Camiye gelen elektrik faturasına imamdan esprili yanıt: Bundan sonra hiç kimse bana 'Sizin camiden elektrik alamıyorum' demesin
10:34 Buket Aydın eski sevgilisi Emir Sarıgül'e maymunlu gönderme yapmıştı! Beklenen açıklama geldi
10:31 ABD Başkanı Biden'dan füze çıkışı: ABD ve NATO'nun Ukrayna'da füzesi bulunmuyor
10:30 Özgeçmişinde 22 proje var! Dünyanın en iyi üniversiteleri sıraya girdi
10:28 Markete otomobiliyle girdi! Fren yerine gaza basan şaşkın sürücünün o anları
10:27 Kovalamaca nehirde bitti! Peşindekilerden kurtulmak için can havliyle nehre atladı, her yerde aranıyor!
10:25 Messi şaşırttı: Şampiyonlar Ligi'nin en fazla penaltı kaçıran ismi oldu!
10:24 2 yıldır kayıptı! 6 yaşındaki çocuğu, evin bodrum katında tutuyorlarmış
09:54 Atakum'da 8 milyonluk naylon fatura vurgunu! Teftiş Kurulu tarafından belgelendi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2022 10:56:16. #1.13#
SON DAKİKA: TARSİM modelinin Türkiye'nin gönül coğrafyasında rol model olması hedefleniyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement