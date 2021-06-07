TARSİM: "Pamuk ürününüz güvende"

TARSİM, üreticilere yüzde 50 Devlet prim desteğinden faydalanmaları ve 'pamuk' ürününü zamanında sigortalatmaları konusunda uyarıda bulundu.

Tarım Sigortaları Havuzu'ndan (TARSİM) yapılan açıklamada, üreticilere yüzde 50 Devlet prim desteğinden faydalanmaları ve 'pamuk' ürününü zamanında sigortalatmaları konusunda uyarıda bulunuldu. Üreticilerin 'pamuk' ürünü için son günü beklemeden, bir an önce sigorta yaptırmalarının vurgulandığı açıklamada, öncelikle Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıt olunması ya da kaydın güncellenmesi gerektiği, sonrasında ise yetkili sigorta şirketlerinin acenteleri aracılığıyla tarım sigortası poliçesinin düzenlenebileceği bildirildi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "1 dekarlık alanda sigorta bedeli 2 bin 160 TL olan pamuk ürününün sigortalanması halinde yaban domuzu ve yağmur teminatının dahil olduğu 'dolu paketi' için ödenecek tutar sadece 28 TL. Dijital Tarım Pazarı (DİTAP) sistemine kayıtlı üreticilere toplam poliçe primi üzerinden yüzde 5; aynı zamanda DİTAP üzerinden sözleşme yapmış olmaları durumunda ilave yüzde 5 olmak üzere toplamda yüzde 10 'DİTAP indirimi', hasarsız geçen yıllara bağlı olarak yüzde 30'a varan oranda 'hasarsızlık indirimi', sigorta yaptıran üreticinin yaşının 30 ve altında olması halinde, dolu paket primi üzerinden yüzde 5 nispetinde 'genç çiftçi indirimi', sigorta yaptıran üreticinin kadın olması halinde dolu paketi primi üzerinden yüzde 5 nispetinde 'kadın çiftçi indirimi' ve prim tutarının tamamının peşin ödenmesi durumunda toplam poliçe primi üzerinden yüzde 5 oranında 'peşin ödeme indirimi' uygulanıyor.

Pamuk ürününde teminat, dolu, fırtına, hortum, yangın, deprem, heyelan, sel ve su baskını ve yaban domuzu riskleri için bitkinin yeşermesinden ve filizlenmesinden; bu yıldan itibaren pamuk ürününde dolu paketi risklerine dahil edilen yağmur riski için ise, kozaların açılmasından itibaren başlıyor. Pamuk ürünü, dolu, fırtına, hortum, yangın, heyelan, deprem, sel ve su baskını, yaban domuzu ile yağmur risklerinin neden olduğu miktar kaybına karşı sigortalanabiliyor. Poliçe kabul tarihi, lokasyonlara göre değişmekte olup, 1. ürün için 15 Haziran, 2. ürün için ise 8 Ağustos tarihinde sona eriyor. Üreticiler, yetkili acentelerden ve tarsim.gov.tr'den detaylı bilgi edinebilir." - İSTANBUL