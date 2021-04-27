TARSİM: "Patates ürününüz güvende" - Son Dakika

TARSİM: "Patates ürününüz güvende"

27.04.2021 09:49
TARSİM:

TARSİM, üreticilere yüzde 50 Devlet prim desteğinden faydalanmaları ve 'patates' ürününü zamanında sigortalatmaları konusunda uyarıda bulundu.

TARSİM, üreticilere yüzde 50 Devlet prim desteğinden faydalanmaları ve 'patates' ürününü zamanında sigortalatmaları konusunda uyarıda bulundu.

Tarım Sigortaları Havuzu'ndan (TARSİM) yapılan açıklamada, üreticilere yüzde 50 Devlet prim desteğinden faydalanmaları ve 'patates' ürününü zamanında sigortalatmaları konusunda uyarıda bulunuldu. Üreticilerin 'patates' ürünü için son günü beklemeden, bir an önce sigorta yaptırmalarının vurgulandığı açıklamada, öncelikle Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıt olunması ya da kaydın güncellenmesi gerektiği, sonrasında ise yetkili sigorta şirketlerinin acenteleri aracılığıyla tarım sigortası poliçesinin düzenlenebileceği bildirildi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"1 dekarlık alanda sigorta bedeli 5 bin TL olan patates ürününün sigortalanması halinde 'dolu paketi' için ödenecek tutar sadece 46 TL. Ayrıca, Dijital Tarım Pazarı (DİTAP) sistemine kayıtlı üreticilere toplam poliçe primi üzerinden yüzde 5; aynı zamanda DİTAP üzerinden sözleşme yapmış olmaları durumunda ilave yüzde 5 olmak üzere toplamda yüzde 10 'DİTAP indirimi', hasarsız geçen yıllara bağlı olarak yüzde 30'a varan oranda 'hasarsızlık indirimi', sigorta yaptıran üreticinin yaşının 30 ve altında olması halinde, dolu paket primi üzerinden yüzde 5 nispetinde 'genç çiftçi indirimi', sigorta yaptıran üreticinin kadın olması halinde dolu paket primi üzerinden yüzde 5 nispetinde 'kadın çiftçi indirimi' uygulanıyor. Prim tutarının tamamının peşin ödenmesi durumunda toplam poliçe primi üzerinden yüzde 5 oranında 'peşin ödeme indirimi' ile üreticinin aldığı risk önleyici ve azaltıcı önlem türüne göre çeşitli oranlarda indirimler de mevcut.

Patates ürününde teminat, dolu, fırtına, hortum, yangın, deprem, heyelan, sel ve su baskını ile yaban domuzu riskleri için bitkinin yeşermesinden ve filizlenmesinden itibaren başlıyor. Patates, dolu, fırtına, hortum, yangın, heyelan, deprem ile sel ve su baskını ve yaban domuzu risklerinin neden olduğu miktar kaybına karşı sigortalanabiliyor. Üreticiler, patates ürününde poliçe kabullerinin devam ettiği lokasyonlar hakkında yetkili acentelerden ve tarsim.gov.tr'den detaylı bilgi edinebilir." - İSTANBUL

TARSİM: Patates ürününüz güvende

Tarım Sigortaları Havuzu, Sigorta, Çiftçi, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi TARSİM: 'Patates ürününüz güvende' - Son Dakika Ekonomi


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