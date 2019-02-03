Son Dakika Haberleri: Tarsim Sigortası Olan Üreticiler Seralarını Yeniden Kurma Çalışmalarına Başladı

Tarsim Sigortası Olan Üreticiler Seralarını Yeniden Kurma Çalışmalarına Başladı

40 dakika önce

Kumluca'da yaşanan hortum felaketlerinden sonra TARSİM sigortası olan çiftçiler, geri ödemelerini alıp seralarını tamir etmeye başladı.

Tarsim Sigortası Olan Üreticiler Seralarını Yeniden Kurma Çalışmalarına Başladı, System.String[]
Kumluca'da yaşanan hortum felaketlerinden sonra TARSİM sigortası olan çiftçiler, geri ödemelerini alıp seralarını tamir etmeye başladı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Antalya'da yaşanan hortum ve şiddetli fırtına sebebiyle hasar ihbarı sayısının 4 bin 188 olduğunu, bin 380 hasar dosyasının sonuçlandırılarak 30 milyon TL tazminat ödemesi yapıldığını açıklamıştı.

Açıklamanın ardından Tarsim Tarım Sigortaları Havuzu hortum felaketlerinden zarar gören üreticilerinin zarar tanzimi karşılamak için ödeme yapmaya başladı. TARSİM'den paralarını alan üreticiler, seralarını yeniden kurma çalışmalarını hızlandırdı.

TARSİM'den parasını alan Ömer Durmuş (55), "Seralarımı hortum yıktı. Daha önceden TARSİM'de tarım sigortası yaptırmıştım. Devlet tarafından zararlarımız karşılandı. Tapusu olmayan, maliye arazisine sera kurmuş çiftçilerimiz var. Onlara da devletimizin Ziraat Bankasından düşük faizli kredi açmasını diliyorum" dedi.

Ziraat Mühendisi Ramazan Durmuş ise bina yapılırken istenilen ruhsatların sera yapımında da istenilmesine karşı olduklarını belirterek, "Ziraat Bankasının bize yardımcı olmasını kredileri yeniden açmasını bekliyoruz" dedi. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 12:35 Kaynak: İHA

Bekir Pakdemirli, Antalya, Kumluca, Tarım Sigortaları Havuzu, Güncel
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