TARSİM SMS bilgi hattı numarası değişti - Son Dakika

TARSİM (Tarım Sigortaları Havuzu), üreticilerin poliçe ve hasar bilgilerini sorguladığı TARSİM SMS Bilgi Hattı hizmeti numarasının 0850 540 41 41 olarak değiştiğini duyurdu.

TARSİM (Tarım Sigortaları Havuzu), üreticilerin poliçe ve hasar bilgilerini sorguladığı TARSİM SMS Bilgi Hattı hizmeti numarasının 0850 540 41 41 olarak değiştiğini duyurdu.

Üreticiler, yürürlükteki poliçelerinin numaralarına ve sigorta branşlarına, başlangıç-bitiş tarihlerine, prim, sigorta bedeli ve hasar bilgilerine, tarsim.gov.tr 'İletişim' bölümündeki adımları takip ederek anında ve kolaylıkla ulaşabiliyor.

(İHA)