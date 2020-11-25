TARSİM tarafından 2021'de teminat altına alınacak riskler belirlendi - Son Dakika

TARSİM tarafından 2021'de teminat altına alınacak riskler belirlendi

25.11.2020 10:03
TARSİM tarafından 2021'de teminat altına alınacak riskler belirlendi, System.String[]

Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) tarafından 2021 yılında kapsama alınacak riskler, ürünler ve bölgeler ile prim desteği oranları belirlendi.

Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) tarafından 2021 yılında kapsama alınacak riskler, ürünler ve bölgeler ile prim desteği oranları belirlendi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karar kapsamında bitkisel ürünler için dolu ana riski ile birlikte fırtına, hortum, yangın, heyelan, deprem, sel ve su baskını, yaban domuzunun tarla ürünlerine, sebzelere ve çilek ürününe verdiği zararlar, pamuk ürününde hasat döneminde yağan yağmurdan kaynaklı miktar kaybı zararı ve ayçiçeği ürününde kuş zararı ek riskleri dolu paketi halinde verilecek.

Bu risklere ilave olarak, isteğe bağlı olmak üzere, açık alanda yetiştirilen meyveler ve yağgülü için don riski, meyve bahçeleri ile bağlarda dolu ağı, örtü ve destek (telli terbiye) sistemleri ile bu sistemlerin altında bulunan ürünler, meyve ağaçları, asmalar ve fidanlar için dolu ağırlığı ve taşıt çarpması riskleri, kiraz, incir ve üzüm ürünlerinde yağmur riski, altıntop, limon, mandalina, portakal ve üzüm ürünlerinde sıcak hava zararı riski ilgili genel şartlar ile tarife ve talimatlar kapsamında, Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı çiftçilerin, özlük, ürün ve arazi bilgileri dikkate alınarak Tarım Sigortaları Havuzu tarafından teminat altına alınacak.

Meyve ağaçları, çay, asmaların kendileri ile fidanlarında ve süs bitkisi fidanlarında paket halinde, dolu, fırtına, hortum, yangın, heyelan, deprem, taşıt çarpması, kar ağırlığı, sel ve su baskını riskleri ile yaban domuzunun sadece fidanlara verdiği zararlar, TARSİM tarafından teminata dahil edilecek.

Köy bazlı kuraklık verim sigortasıyla, kuru tarım alanlarında yetiştirilen buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale, nohut, kırmızı mercimek ve yeşil mercimek ürünleri ile bu ürünlerin sertifikalı tohumluklarında, dolu paketi dışındaki, kuraklık, don, sıcak rüzgar, sıcak hava dalgası, aşırı nem, aşırı yağış risklerinden kaynaklı verim azalışları da teminat altına alınacak.

Söz konusu teminatlar çerçevesinde, seralar için dolu ana riski ile birlikte, fırtına, hortum, yangın, heyelan, deprem, sel ve su baskını ile taşıt çarpması, kar ve dolu ağırlığı ek riskleri ile seranın örtü malzemesi, konstrüksiyon (iskelet) kıymetlerinin doğrudan bir zarara uğraması sonucu enkazın sökülmesi, kaldırılması, temizlenmesi ve taşınma masrafları paket halinde değerlendirilecek.

Hayvancılıkta TARSİM kapsamı

Ayrıca, Tarım ve Orman Bakanlığı kayıt sistemlerine kayıtlı büyükbaş hayvanlar için ölüm riski ve ek olarak isteğe bağlı olmak üzere hırsızlık, terör, grev, lokavt ve halk hareketleri riskleri ilgili genel şartlar ile tarife ve talimatlar kapsamında, mevcut tesis, işletme ve yetiştiricilik bilgileri dikkate alınarak TARSİM tarafından teminat altına alınacak.

Küçükbaş hayvanlar için ölüm riski ve ek olarak isteğe bağlı olmak üzere hırsızlık riski teminat altında değerlendirilecek.

Kapalı sistemde üretim yapılan, bio-güvenlik ve hijyen tedbirleri alınmış tesislerde yetiştirilen kümes hayvanları ile açık ve yarı açık sistemde yetiştirilen kümes hayvanları için ölüm riski de TARSİM tarafından sigortalanacak.

Denizlerde ve iç sularda yetiştirilen su ürünleri için hastalık, yetiştiricinin kontrolü dışındaki kirlenme ve zehirlenmeler, fırtına, hortum, deprem, sel ve su baskını, kazalar, predatörler, alg patlaması nedeniyle meydana gelen ölüm riski ile isteğe bağlı olmak üzere kafes ve ağlar için kazalar, predatör saldırısı, fırtına, hortum, deprem, sel ve su baskını riskleri, su ürünleri ile kafes ve ağlar için hırsızlık riski TARSİM tarafından teminat altına alınacak.

Arıcılık Kayıt Sistemi'ne kayıtlı plakalı kovanlar için fırtına, hortum, yangın, heyelan, deprem, sel ve su baskını, taşıt çarpması, nakliye ile vahşi hayvan saldırısı riskleri sigortalanacak. ??????????????

Tarım ve Orman Bakanlığı destek verecek

Karar kapsamında belirlenen riskler için 2021 yılında sigorta priminin yüzde 50'si oranında prim desteği, Tarım ve Orman Bakanlığı bütçesinin ilgili tertibinden Tarım Sigortaları Havuzu'na aktarılarak karşılanacak.

Açık alanda yetiştirilen meyvelerde ve yağgülünde verilen prim desteğine ilave olarak, sadece don riski primine bu desteğin üçte biri oranında ek prim desteği Tarım ve Orman Bakanlığınca ödenecek.

Bakanlıkça, köy bazlı kuraklık verim sigortasında da sigorta priminin yüzde 60'ı oranında prim desteği verilecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, günlük veya aylık meteorolojik verileri, Tarım Sigortaları Havuzu ile bilgisayar ortamında ücretsiz olarak paylaşacak.

Karar, 1 Ocak 2021 tarihinde yürürlüğe girecek.

Tarım Sigortaları Havuzu, Fırtına, Deprem, prim, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi TARSİM tarafından 2021'de teminat altına alınacak riskler belirlendi - Son Dakika Ekonomi


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