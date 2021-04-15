TARSİM: "Turunçgilleriniz güvende" - Son Dakika

TARSİM: "Turunçgilleriniz güvende"

15.04.2021 17:19
TARSİM:

TARSİM, üreticilere turunçgil ürünlerini dolu, fırtına, hortum, yangın, heyelan, deprem, sel ve su baskını ile don ve sıcak hava zararı risklerine karşı sigortalatmaları konusunda uyarıda bulundu.

TARSİM, üreticilere turunçgil ürünlerini dolu, fırtına, hortum, yangın, heyelan, deprem, sel ve su baskını ile don ve sıcak hava zararı risklerine karşı sigortalatmaları konusunda uyarıda bulundu.

Tarım Sigortaları Havuzu'ndan (TARSİM) yapılan açıklamada, üreticilere turunçgil ürünlerinde poliçe kabullerinin Türkiye genelinde 14 Temmuz'da, sıcak hava zararı için ise 1 Mayıs'ta sona ereceği hatırlatılarak, yüzde 67'ye varan Devlet prim desteğinden faydalanılması ve ürünlerin dolu, fırtına, hortum, yangın, heyelan, deprem, sel ve su baskını ile don ve sıcak hava zararı risklerine karşı sigortalatılması konusunda uyarıda bulunuldu.

Üreticilerin 'turunçgil' ürünleri için son günü beklemeden, bir an önce sigorta yaptırmalarının vurgulandığı açıklamada, öncelikle Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıt olunması ya da kaydın güncellenmesi gerektiği, sonrasında ise yetkili sigorta şirketlerinin acenteleri aracılığıyla tarım sigortası poliçesinin düzenlenebileceği bildirildi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"1 dekarlık alanda üretim miktarı 4 bin 700 kilogram ve sigorta bedeli 7 bin 50 TL olan portakal ürününün sigortalanması halinde 'dolu paketi' için ödenecek tutar sadece 191 TL. Dolu paketine ek olarak 'don' riski de poliçeye ekletilmek istenirse 389 TL, dolu paketine ek olarak 'sıcak hava zararı' riski ekletilmek istenirse ise 276 TL ödeniyor.

Ayrıca, Dijital Tarım Pazarı (DİTAP) sistemine kayıtlı üreticilere toplam poliçe primi üzerinden yüzde 5; aynı zamanda DİTAP üzerinden sözleşme yapmış olmaları durumunda ilave yüzde 5 olmak üzere toplamda yüzde 10 'DİTAP indirimi', hasarsız geçen yıllara bağlı olarak yüzde 30'a varan oranda 'hasarsızlık indirimi', sigorta yaptıran üreticinin yaşının 30 ve altında olması halinde, dolu paketi primi üzerinden yüzde 5 nispetinde 'genç çiftçi indirimi', sigorta yaptıran üreticinin kadın olması halinde dolu paketi primi üzerinden yüzde 5 nispetinde 'kadın çiftçi indirimi' ve prim tutarının tamamının peşin ödenmesi durumunda toplam poliçe primi üzerinden yüzde 5 oranında 'peşin ödeme indirimi' uygulanıyor. Üreticinin aldığı risk önleyici ve azaltıcı önlem türüne göre çeşitli oranlarda indirimler de mevcut.

Turunçgil ürünleri, dolu, fırtına, hortum, yangın, heyelan, deprem, sel ve su baskını ile isteğe bağlı olarak don ve sıcak hava zararı risklerinin neden olduğu miktar kaybına; dolu riskinin neden olduğu kalite kaybına karşı sigortalanıyor. Ürünlerde teminat, dolu, don, fırtına, hortum, yangın, deprem, heyelan ile sel ve su baskını riskleri için bahçenin fenolojik olarak ilk çiçeklenme evresine girmesinden itibaren başlıyor. Sıcak hava zararında ise limon, portakal, mandalina ve altıntop ürünleri, çiçeklenme, meyve tutumu ve küçük meyve dönemlerinde teminat kapsamına alınıyor. Üreticiler, yetkili sigorta acentelerine başvurarak detaylı bilgi edinebilir ve tarım sigortasını yaptırabilir." - İSTANBUL

TARSİM: Turunçgilleriniz güvende

su baskını, Fırtına, Yangın, Sel, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi TARSİM: 'Turunçgilleriniz güvende' - Son Dakika Ekonomi


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