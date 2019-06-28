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TARSİM, Ulusal Sigorta ve Aktüerya Kongresi'ne katıldı

1 saat önce

Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM), Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) ev sahipliğinde, 24-25 Haziran tarihlerinde, Ankara'da düzenlenen Ulusal Sigorta ve Aktüerya Kongresi'ne katıldı.

TARSİM, Ulusal Sigorta ve Aktüerya Kongresi'ne katıldı, System.String[]
Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM), Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) ev sahipliğinde, 24-25 Haziran tarihlerinde, Ankara'da düzenlenen Ulusal Sigorta ve Aktüerya Kongresi'ne katıldı.

Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM), Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) ev sahipliğinde, 24-25 Haziran tarihlerinde, Ankara'da düzenlenen Ulusal Sigorta ve Aktüerya Kongresi'ne katıldı. Bu yıl 4.'sü gerçekleştirilen Kongre, önceki yıllarda olduğu gibi kamu otoritelerini, akademisyenleri ve sektör temsilcilerini bir araya getirdi. Kongre'ye, TARSİM Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Dr. Ahmet Genç, Yönetim Kurulu Üyeleri Murat Kayacı ve Mehmet Akif Eroğlu, Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Tarım Sigortaları ve Doğal Afetler Daire Başkanı Bekir Engürülü, TARSİM Genel Müdür Vekili Zeki Karakurt, Tarım ve Orman Bakanlığı, TARSİM Genel Müdürlüğü ve Ankara Bölge Müdürlüğü'nden yetkililer katılım sağladı.

İlk gün Kongre'nin açılışında konuşma gerçekleştiren Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Dr. Genç, Türkiye'de sigortacılığın en az 150 yıllık geçmişi bulunduğunu dile getirerek, alt yapısı bakımından son 20 yılda yaşanan gelişmeleri önemli olarak değerlendirdi. Aynı gün Katastrofik Hasarlar ve İklim Paneli Oturumu kapsamında davetlilere sunum gerçekleştiren Genel Müdür Vekili Karakurt, iklim değişikliğinin ve doğal afetlerin Dünya'daki ve Türkiye'deki etkilerini aktararak; tarımda risk yönetimi açısından TARSİM'in önemine değindi.

Kongre'nin ikinci gününde ise Daire Başkanı Engürülü, Değişen Dünyada, Tarımda Sürdürülebilirlik ve Tarım Sigortası başlıklı sunum gerçekleştirdi. Ayrıca, Kongre boyunca TARSİM standında katılımcılara bilgilendirmelerde bulunuldu. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 10:39 Kaynak: İHA
Ankara, Sigorta, Tarım Sigortaları Havuzu, Ekonomi
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