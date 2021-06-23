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TARSİM, Uluslararası Tarım Sigortacıları Birliği'nin seminerine katıldı - Son Dakika

TARSİM, Uluslararası Tarım Sigortacıları Birliği'nin seminerine katıldı

23.06.2021 15:20
TARSİM, Uluslararası Tarım Sigortacıları Birliği'nin seminerine katıldı, System.String[]

TARSİM, 22 Haziran tarihinde Uluslararası Tarım Sigortacıları Birliği'nin (AIAG) Hasar Tespit Semineri'ne katıldı.

TARSİM, 22 Haziran tarihinde Uluslararası Tarım Sigortacıları Birliği'nin (AIAG) Hasar Tespit Semineri'ne katıldı.

TARSİM Yönetim Kurulu Üyesi ve Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi Genel Müdürü Serpil Günal, 22 Haziran tarihinde, Uluslararası Tarım Sigortacıları Birliği'nin (AIAG) Hasar Tespit Semineri'ne katılarak, sunum gerçekleştirdi. Uluslararası düzeyde ve geniş bir katılımla ilk kez online olarak gerçekleştirilen toplantıda, 28 ülkeden 252 katılımcı yer aldı. Çilek ürününün özellikleri, sigorta kapsamı ve hasar değerlendirme süreçleri gibi başlıklarda detaylı bilgilendirmelerde bulunan Günal, dünyada üzümsü meyveler içinde çilek üretiminin önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün (Food and Agriculture Organization, FAO) 2019 yılı verileri doğrultusunda, dünyada çilek üretiminin 2000 yılında 3.3 ton iken 2019 yılında 8.9 tona çıktığını, Türkiye'nin çilek üretiminde Çin, ABD, Meksika ve Mısır'dan sonra 486 Bin ton ile 5'inci sırada yer aldığını vurguladı ve şu bilgileri verdi:

"TARSİM olarak hasar tespit süreçlerimizi tamamıyla dijitalleştirdik. Eksperlerimizde bulunan tabletler vasıtasıyla, sahada yapılan çalışmaların sonuçları, TARSİM uygulamasına kayıt edilerek, üreticilerimize ödenecek tazminat tutarlarının belirlendiği hasar oranı hesaplanıyor. Eksperler tarafından oluşturulan hasar raporları, aynı zamanda TARSİM çalışanları tarafından da kontrol ediliyor. Çilek ürününde, sağlıklı ve doğru hasat tespitinin yapılabilmesi için öncelikle çeşitlerin meyveye yatma eğilimlerinin bilinmesi gerekiyor. Çeşitler bir yıl içinde meyve verme sayısına göre sınıflandırılıyor. Çilekler, kısa gün çeşitleri (tek ürün veren çeşitler), nötr gün çeşitleri (yedi veren çeşitler) ve uzun gün çeşitleri (iki ürün veren çeşitler) olmak üzere üç sınıftan oluşuyor."

Verilen bilgiye göre, 5 kıta, 30 ülkeden 100'ün üzerinde üye şirketi olan Uluslararası Tarım Sigortacıları Birliği (AIAG), 1951 yılından itibaren faaliyet gösteriyor. 2008 yılında Birlik'e üye olan TARSİM, AIAG Kongresi'nin 36'ncısına 2022 yılının Haziran ayında İstanbul'da ev sahipliği yapacak. İki yılda bir farklı bir ülkede gerçekleştirilen kongrelerde, tarım sigortalarında ülkelerin karşılaştıkları sorunlar, bunlara yönelik çözüm önerileri, tarımı gelecekte nelerin beklediği ve sigortacılık açısından neler yapılabileceği gibi konular değerlendiriliyor. - İSTANBUL

TARSİM, Uluslararası Tarım Sigortacıları Birliği'nin seminerine katıldı

Birleşmiş Milletler, Sigorta, Haziran, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi TARSİM, Uluslararası Tarım Sigortacıları Birliği'nin seminerine katıldı - Son Dakika Ekonomi


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