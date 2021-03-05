TARSİM: "Üzümünüzü dolu paketi kapsamında sigortalatmaya devam edebilirsiniz" - Son Dakika

TARSİM: "Üzümünüzü dolu paketi kapsamında sigortalatmaya devam edebilirsiniz"

05.03.2021 14:07
TARSİM:

TARSİM, üreticilere yüzde 50 devlet prim desteğinden faydalanarak üzüm ürünlerini, dolu, fırtına, hortum, yangın, heyelan, deprem, sel ve su baskını ile yağmur ve sıcak hava zararı risklerine karşı sigortalatmaları konusunda uyarıda bulundu.

TARSİM, üreticilere yüzde 50 devlet prim desteğinden faydalanarak üzüm ürünlerini, dolu, fırtına, hortum, yangın, heyelan, deprem, sel ve su baskını ile yağmur ve sıcak hava zararı risklerine karşı sigortalatmaları konusunda uyarıda bulundu.

Tarım Sigortaları Havuzu'ndan (TARSİM) yapılan açıklamada, üreticilere yüzde 50 devlet prim desteğinden faydalanarak üzüm ürünlerini, dolu, fırtına, hortum, yangın, heyelan, deprem, sel ve su baskını ile yağmur ve sıcak hava zararı risklerine karşı sigortalatmaları konusunda uyarıda bulunuldu.

Üreticilerin 'üzüm' ürünü için son günü beklemeden, bir an önce sigorta yaptırmalarının vurgulandığı açıklamada, öncelikle Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıt olunması ya da kaydın güncellenmesi gerektiği, sonrasında ise yetkili sigorta şirketlerinin acenteleri aracılığıyla tarım sigortası poliçesinin düzenlenebileceği bildirildi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"1 dekarlık alanda sigorta bedeli 8 bin TL olan üzüm ürününün sigortalanması halinde 'dolu paketi' için ödenecek tutar sadece 190 TL'dir. Ayrıca hasarsız geçen yıllara bağlı olarak yüzde 30'a varan oranda, prim tutarının tamamının peşin ödenmesi durumunda toplam poliçe primi üzerinden yüzde 5 oranında, sigorta yaptıran üreticinin yaşının 30 ve altında olması halinde, dolu paket primi üzerinden yüzde 5 nispetinde 'Genç Çiftçi İndirimi', sigorta yaptıran üreticinin kadın olması halinde, dolu paket primi üzerinden yüzde 5 nispetinde 'Kadın Çiftçi İndirimi', Dijital Tarım Pazarı (DİTAP) sistemine kayıtlı üreticilere toplam poliçe primi üzerinden yüzde 5; aynı zamanda DİTAP üzerinden sözleşme yapmış olmaları durumunda ilave yüzde 5 olmak üzere toplamda yüzde 10 prim indirimi uygulanıyor.

Üzüm ürünü, dolu, fırtına, hortum, yangın, heyelan, deprem, sel-su baskını ile yağmur ve sıcak hava zararı risklerinin neden olduğu miktar kaybına; dolu riskinin neden olduğu kalite kaybına, asmalar, dolu, fırtına, hortum, yangın, deprem, heyelan, sel ve su baskını, kar ağırlığı, taşıt çarpması risklerine; fidanlar bunlara ek olarak, yaban domuzu riskine; salamuralık asma yaprakları, dolu, fırtına, hortum, yangın, deprem, heyelan, sel ve su baskını risklerinin salamuralık yaprak üretimi yapılan asmaların yapraklarında neden olduğu miktar kaybına karşı sigortalanabiliyor. Bu yıl üzüm ürününde "don" teminatı için poliçe kabul tarihleri sona erdiğinden, don riskinin üzüm ürününde neden olduğu miktar kaybı, 2022 yılı üretim dönemi için üreticilerin isteğine bağlı olarak poliçe kapsamına dahil edilebilecek.

Üzüm ürününde teminat, dolu, fırtına, hortum, yangın, deprem, heyelan ile sel ve su baskını riskleri için, üzüm asmalarında tomurcuk gözleri uyanmasından itibaren; yağmur riski için, ben düşme döneminde başlıyor; sıcak hava zararı için ise çiçeklenme ve tane bağlama dönemlerini kapsıyor". - İSTANBUL

TARSİM: Üzümünüzü dolu paketi kapsamında sigortalatmaya devam edebilirsiniz

su baskını, Fırtına, Yangın, Sel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel TARSİM: 'Üzümünüzü dolu paketi kapsamında sigortalatmaya devam edebilirsiniz' - Son Dakika


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