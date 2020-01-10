Tarsus 1. Kitap Fuarı açıldı - Son Dakika

Tarsus Belediyesi tarafından organize edilen 1. Kitap Fuarı açıldı.

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, Kleopatra Kapısı yanında düzenlenen fuarın açılışında, kitap okumanın özgürlük olduğunu söyledi.

Kitap okumanın insanı olgunlaştırdığını ve bilgi sahibi yaptığını belirten Bozdoğan, "Kötünün değil, iyinin yüzü kızarır. Kitap bizi iyiliğe, iyi olmaya götürür. Kitaplar bize yaşamak için mücadele gücü veriyor, sorgulamayı öğretiyor. Ne kadar kitap okursak o kadar sorgularız. İlk kez gerçekleştirdiğimiz fuarı sürekli hale getireceğiz." dedi.

Fuarın 21 Ocak'a kadar ziyaret edilebileceği bildirildi.