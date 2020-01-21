Tarsus 53 bin 736 turisti ağırladı - Son Dakika

Mersin'in Tarsus ilçesindeki ören yerlerini, 2019 yılında yerli ve yabancı 53 bin 736 kişi gezdi.

Tarsus Müze Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ilçedeki ziyaretçi sayısı 2018'e göre 6 bin 323 kişi arttı.

Turistlerin en çok ilgi gösterdiği yer olan St. Paul Kuyusu'nu 7 bin 555'i yabancı ziyaretçi olmak üzere toplamda 30 bin 44 kişi gezdi. St. Paul Anıt Müzesi ise 5 bin 993'ü yabancı 23 bin 692 kişiyi ağırladı.

Müdürlük, kuyudaki ziyaretlerden 147 bin 80 lira, anıt müzeden ise 114 bin 475 lira gelir elde etti.