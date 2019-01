Tarsus'a Balık Pazarı Kurulacak

Tarsus Belediyesi tarafından ilçede yapılması planlanan Balık Pazarı Projesi'nin temeli şubat ayında atılacak.

Belediyen yapılan açıklamaya göre, yer belirleme işlemi tamamlanan Balık Pazarı Projesi'nde sona gelindi.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Şevket Can, projenin Şehitler Tepesi Mahallesi'nde hayata geçirileceğini bildirdi.



Can, "Balık pazarları kentlerin en işlek mekanlarındandır. Pazarın yeri konusundaki çalışmalarımızı tamamladık. Projemiz bin 337 metrekare alan üzerine konuşlanacak. Toplamda 12 dükkan yer alacak. Vatandaşlarımızın ve esnaflarımızın çok ciddi katkı sağlayacağını düşündüğümüz projemiz ilçemize hayırlı uğurlu olsun." ifadesini kullandı.



Balık Pazarı Projesi'ne ilişkin ihalenin bu ayın içerinde yapılacağını aktaran Can, şubat ayında gerçekleştirilecek temel atma töreniyle projenin yapımına başlanacağını kaydetti.

