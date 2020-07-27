Tarsus'a şehit ateşi düştü - Son Dakika

Tarsus'a şehit ateşi düştü

MERSİN'in Mut ilçesinde askerleri taşıyan otobüsün şarampole devrildiği kazada şehit olan Er Mustafa Dağlı'nın acı haberi, Tarsus ilçesinde yaşayan ailesine ulaştı.

Tarsus'a şehit ateşi düştü, System.String[]

MERSİN'in Mut ilçesinde askerleri taşıyan otobüsün şarampole devrildiği kazada şehit olan Er Mustafa Dağlı'nın acı haberi, Tarsus ilçesinde yaşayan ailesine ulaştı.

Er Mustafa Dağlı'nın şehit olduğu haberini Tarsus ilçesi Tepeköy Mahallesi'nde yaşayan ailesine İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı İnanç Marım, İlçe Emniyet Müdürü Ercan Elbir ve Müftü Ali Can, verdi. Acı haberi alan şehidin kardeşi Feyyaz Dağlı, gözyaşlarına boğuldu. Şehidin annesi Raziye ile babası Ali Dağlı'nın ise haberi alır almaz kazanın yaşandığı Mut ilçesine gittiği belirtildi. Ailenin yakınları ve komşuları, Türk bayrakları asılan şehit evine taziye ziyaretine gelmeye başladı.Şehit Er Mustafa Dağlı'nın cenazesi, törenin ardından ilçeye getirilecek.


Mustafa Dağlı, Tarsus, Mut, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.07.2020 02:39

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Tarsus'a şehit ateşi düştü - Son Dakika
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