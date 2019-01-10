Tarsus'a Taziye Evi Yapılacak
53 dakika önce
Tarsus Belediyesi tarafından yaptırılacak taziye evinin temeli yarın atılacak.
Tarsus
Belediyesi tarafından yaptırılacak taziye evinin temeli yarın atılacak.
Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can
, yaptığı yazılı açıklamada, ilçede hayata geçirilecek projeleri vatandaşlardan gelen taleplere göre belirlediklerini aktardı.
Görev süresince 55 projenin açılışını yaptıklarını belirten Can, "Gerek sivil toplum örgütleri, odalar, resmi kurumlar olduğu gibi muhtarlarımızla ve vatandaşlarımızla da görüşerek projelerimizi şekillendirmeye devam ediyoruz. Son olarak Akşemsettin
Mahallesi'nden gelen taziye evi taleplerini değerlendirdik. Projelendirme ve ihale aşamasından sonra temel atma aşamasına geldik." ifadesini kullandı.
Can, Yavuz Sultan Selim
Bulvarı üzerinde yapılması planlanan taziye evi için yarın temel atma töreni düzenleyeceklerini bildirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 01:08 Kaynak: AA
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