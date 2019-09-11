Tarsus'a yeni sağlık kompleksi

Mersin'in Tarsus ilçesinde yapılan Sağlık Kompleksi, tamamlanarak hizmete girdi.

İl Sağlık Müdürü Sinan Bahçacı, 2018 yılında ihalesi yapılan Tarsus Sağlık Kompleksi, tamamlandığını bildirdi.

Kompleksin hizmete girdiğini aktaran Bahçacı, "Tarsus Sağlık Kompleksi 15 ayda tamamlandı. Kırklarsırtı mevkisinde Tarsuslulara hizmet verecek sağlık kompleksimiz yaklaşık 4 milyon liraya mal oldu. Bu bina, İlçe Sağlık Müdürlüğü hizmet binası olmanın yanı sıra Sağlıklı Hayat Merkezi, Kanser Erken Tanı, Teşhis ve Eğitim Merkezi, 6 birimli Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık İstasyonu olarak da hizmet verecek." ifadesini kullandı.