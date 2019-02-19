Son Dakika Haberleri: Tarsus Açık Ceza İnfaz Kurumundan Kan Bağışı

Tarsus Açık Ceza İnfaz Kurumundan Kan Bağışı

1 saat önce

Tarsus Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesinde görevli personel kampanya kapsamında kan bağışında bulundu.

Tarsus Açık Ceza İnfaz Kurumundan Kan Bağışı, System.String[]
Tarsus Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesinde görevli personel kampanya kapsamında kan bağışında bulundu.

Tarsus Açık Ceza İnfaz Kurumunda ve Kızılay işbirliğinde düzenlenen etkinlikte, katılımcılara kan bağışının önemi anlatıldıktan sonra, sağlık kontrolü yapılarak kan bağışları alındı.

Etkinliğe Tarsus Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç'ın yanı sıra cumhuriyet savcıları Özgür Celbek, Kenan Yusuf Bardakçı, Naci Sayıner ve Nihat Güngör ile kurum yöneticileri ve çalışanlar katıldı.

Kızılay Mersin Kan Merkezi Bağışçı Kazanım Uzmanı Yıldız Karacaoğlu, etkinliğe katılanlara teşekkür ederek, her sene düzenlenen bağış etkinliğinin devam etmesini diledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 12:47 Kaynak: AA

Tarsus, Güncel
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