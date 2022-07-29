TAG Otoyolu'ndaki atığın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı - Son Dakika
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TAG Otoyolu'ndaki atığın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

29.07.2022 06:51
TAG Otoyolu'ndaki atığın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu Gaziantep batı ve kuzey gişeleri arasındaki bölgeye sızan devasa atığın boyutu günün ilk ışıklarıyla ortaya çıktı.

TAG Otoyolu'ndaki atığın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

Devasa atığı temizleme çalışmaları 9 saattir devam ediyor

Çalışma 30 civarında iş makinesi ile sürüyor

GAZİANTEP - Tarsus-Adana- Gaziantep Otoyolu Gaziantep batı ve kuzey gişeleri arasındaki bölgeye sızan devasa atığın boyutu günün ilk ışıklarıyla ortaya çıktı. Yaklaşık 9 saattir devam eden atık temizleme çalışmalarında 30 civarında iş makinesi kullanılıyor. Gaziantep Valisi Davut Gül ise çalışmaların biraz daha süreceğini açıklayarak sürücülerin İpek Yolu'nu kullanması çağrısında bulundu.

Olay, gece saat 21.00 sıralarında Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nun Gaziantep batı ve kuzey gişeleri arasındaki kısmında meydana geldi. İddiaya göre, Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'ne ait atık havuzunda bulunan atık, bilinmeyen bir nedenle sızarak TAG Otoyolu'na aktı. Yaşanan sızma sonucu yol çift taraflı trafiğe kapatılırken, atık arasında mahsur kalan bir tırın şoförü itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

TAG Otoyolu'ndaki atığın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

TAG Otoyolu'ndaki trafiğin aksamasına neden oldu ve facianın eşiğinden dönülen atığın devasa boyutu günün ilk ışıklarıyla ortaya çıktı. Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'ne ait atık havuzunda bulunan binlerce metreküp atığın yüzlerce metre yükseklikten TAG Otoyolu'na aktığı dikkat çekti. Atık nedeniyle yol ortasında mahsur kalan tır da günün ilk ışıklarıyla görüntülendi.

30 civarında iş makinesi otoyoldaki atığı temizlemeye çalışıyor

Yaşanan olay sonrası bölgeye sevk edilen Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, OSB İtfaiyesi, ilçe belediye ekipleri, kara yolları ve AFAD ekipleri, TAG Otoyolu'nu kapatan atığı temizlemek ve yolu tekrar trafiğe açmak için gece saat 22.00 sıralarında çalışma başlattı. Teyakkuz haline geçen kentteki pek çok kuruma ait ekipler, 30 civarında iş makinesi ile yolu kapatan atığı belirlenen noktaya boşaltmaya çalışıyor.

Trafik akışı alternatif yollarla sağlanıyor

Gün içerisinde tamamlanması planlanan temizleme çalışmalarının ardından TAG Otoyolu'nun Gaziantep batı ve kuzey gişeleri arasındaki kısmı tekrar trafiğe açılacak. TAG Otoyolu'nun aksayan kısımlarındaki trafik akışı ise alternatif yollarla sağlanmaya çalışılıyor. Çalışmalarla ilgili resmi sosyal medya hesabından açıklama yapan Gaziantep Valisi Davut Gül, "Gaziantep OSB içerisindeki otoyolu ekiplerimiz trafiğe açmak için elbirliğiyle çalışıyor. Çalışma uzun süreceğinden İpek yolunu kullanınız lütfen" ifadelerine yer verdi.

YORUMLAR
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TAG Otoyolu'nda atık temizleme çalışmaları yoğunlaştırıldı TAG Otoyolu'nda atık temizleme çalışmaları yoğunlaştırıldı TIR'LA KAMYONUN ÇARPIŞTIĞI KAZA KAMERADA TIR'LA KAMYONUN ÇARPIŞTIĞI KAZA KAMERADA
Kaynak: İHA

İpek Yolu, Gaziantep, Tarsus, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa TAG Otoyolu'ndaki atığın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: TAG Otoyolu'ndaki atığın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı - Son Dakika
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