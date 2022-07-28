TAG Otoyolu'nda atık paniği - Son Dakika
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TAG Otoyolu'nda atık paniği

28.07.2022 22:08

Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nun Gaziantep batı ve kuzey gişeleri arasındaki kısmına Organize Sanayi Bölgesi'ne ait atık havuzunda biriken atık sızdı.

TAG Otoyolu'nda atık paniği

Organize Sanayi'deki atık otoyola aktı, araçlar mahsur kaldı

GAZİANTEP - Tarsus-Adana- Gaziantep Otoyolu'nun Gaziantep batı ve kuzey gişeleri arasındaki kısmına Organize Sanayi Bölgesi'ne ait atık havuzunda biriken atık sızdı. Yaşanan sızma sonucu yol çift taraflı trafiğe kapatılırken, atık arasında mahsur kalan bir tırın şoförü itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Atığın olduğu bölgede bazı araçların da mahsur kalmış olabileceği iddia edildi.

Olay, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nun Gaziantep batı ve kuzey gişeleri arasındaki kısmında meydana geldi. İddiaya göre, Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'ne ait atık havuzunda birken atık bilinmeyen bir nedenle sızarak TAG Otoyolu'na aktı. Yaşanan sızma sonucu yol çift taraflı trafiğe kapatılırken, atık arasında mahsur kalan bir tırın şoförü itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Atığın olduğu bölgede bazı araçların da mahsur kalmış olabileceği iddia edildi.

Meydana gelen olay sonrası, durum hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık, itfaiye, AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, tırın içerisinde mahsur kalan sürücüyü itfaiye merdiveni ile kurtardı. Öte yandan otoyola akan atığın altında bazı araçlarında kalmış olabileceği ve kurtarma çalışmalarının başlatıldığı ifade edildi.

YORUMLAR
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Atık su tesisindeki arıza nedeniyle TAG Otoyolu'nda ulaşım aksadı Atık su tesisindeki arıza nedeniyle TAG Otoyolu'nda ulaşım aksadı TIR'LA KAMYONUN ÇARPIŞTIĞI KAZA KAMERADA TIR'LA KAMYONUN ÇARPIŞTIĞI KAZA KAMERADA
Kaynak: İHA

Organize Sanayi Bölgesi, Gaziantep, İtfaiye, Tarsus, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa TAG Otoyolu'nda atık paniği - Son Dakika

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SON DAKİKA: TAG Otoyolu'nda atık paniği - Son Dakika
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