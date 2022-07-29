TAG Otoyolu'nda atık temizleme çalışmaları yoğunlaştırıldı - Son Dakika
Üye Girişi

TAG Otoyolu'nda atık temizleme çalışmaları yoğunlaştırıldı

29.07.2022 00:33
TAG Otoyolu'nda atık temizleme çalışmaları yoğunlaştırıldı

Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nun Gaziantep batı ve kuzey gişeleri arasındaki kısmına Organize Sanayi Bölgesi'ne ait atık havuzunda bulunan atığın sızmasının ardından bölgede temizleme çalışmaları yoğunlaştırıldı.

Tarsus-Adana- Gaziantep Otoyolu'nun Gaziantep batı ve kuzey gişeleri arasındaki kısmına Organize Sanayi Bölgesi'ne ait atık havuzunda bulunan atığın sızmasının ardından bölgede temizleme çalışmaları yoğunlaştırıldı. Kentteki pek çok kurumun desteğiyle yapılan atık temizleme çalışmalarına 20'yi aşkın iş makinesi katılıyor.

Olay, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nun Gaziantep batı ve kuzey gişeleri arasındaki kısmında meydana geldi. İddiaya göre, Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'ne ait atık havuzunda bulunan atık, bilinmeyen bir nedenle sızarak TAG Otoyolu'na aktı. Yaşanan sızma sonucu yol çift taraflı trafiğe kapatılırken, atık arasında mahsur kalan bir tırın şoförü itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

20'yi aşkın iş makinesi otoyoldaki atığı temizliyor

Yaşanan olay sonrası bölgeye sevk edilen Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, OSB İtfaiyesi, ilçe belediye ekipleri, kara yolları ve AFAD ekipleri, TAG Otoyolu'nu kapatan atığı temizlemek ve yolu tekrar trafiğe açmak için çalışma başlattı. Teyakkuz haline geçen kentteki pek çok kuruma ait ekipler, 20'i aşkın iş makinesi ile yolu kapatan atığı belirlenen noktaya boşaltıyor.

Trafik akışı, alternatif yollarla tekrar sağlanmaya başlandı

Yoğunlaştırılan çalışmalar sonrası yoldaki atığın birkaç saat içerisinde temizlenmesi ve yolun tekrar trafiğe açılması bekleniyor. Öte yandan atık nedeniyle TAG Otoyolu'nda duran trafik akışı, alternatif yollarla tekrar sağlanmaya başlandı. - GAZİANTEP

YORUMLAR
500
Atığın sızdığı otoyolunda ısıya duyarlı dron ile arama yapılıyor Atığın sızdığı otoyolunda ısıya duyarlı dron ile arama yapılıyor TAG Otoyolu'nda atık paniği TAG Otoyolu'nda atık paniği
Kaynak: İHA

Organize Sanayi Bölgesi, Gaziantep, Tarsus, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa TAG Otoyolu'nda atık temizleme çalışmaları yoğunlaştırıldı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
00:21 Teknik direktör Jorge Jesus'dan şaşırtan açıklama! Premier Lig ekibi Everton'dan aldığı teklifi Fenerbahçe için reddetmiş
23:56 UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimiz Başakşehir ve Konyaspor'un rakipleri netleşti!
23:32 Fenerbahçe'nin yeni transferi Luan Peres'ten ilk sözler: Bu takımla kupalar kazanmak istiyorum
23:22 İstanbul'da geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı! Kontrol altına alınan yangın için soğutma çalışmaları yapılıyor
23:06 Tuba Büyüküstün ve Serkan Altunorak, aynı araçta trafik çevirmesine takıldı! Yaşadıkları panik 'Yeni bir aşk mı doğuyor?' sorusunu akıllara getirdi
23:01 Hong Kong'da korkutan kaza! Sahneye düşen dev ekran dansçıları yaraladı
22:50 Genç kadını 5 yerinden bıçakladı! Cani adam, neden sorusuna tek cümlelik yanıt verdi: Bana yanlış yaptı
22:49 Konyaspor, Bate Borisov'u 2-0 mağlup ederek UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 3. eleme turuna çıktı!
22:07 Müzisyen İlhan İrem, 67 yaşında yaşamını yitirdi!
21:45 Başakşehir, Maccabi Netanya'yı 1-0 mağlup ederek UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 3. eleme turu biletini cebine koydu!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.07.2022 00:33:43. #1.13#
SON DAKİKA: TAG Otoyolu'nda atık temizleme çalışmaları yoğunlaştırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement