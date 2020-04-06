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Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolunda "koronavirüs sakinliği"
13 dakika önce
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında giriş-çıkış yasağının sürdüğü Mersin gişelerinde sakinlik gözlendi.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında giriş-çıkış yasağının sürdüğü Mersin gişelerinde sakinlik gözlendi.
Mersin'in de aralarında bulunduğu 30'u büyükşehir 31 kente yürürlüğe koyulan giriş-çıkış yasağı uygulamasıyla kentte şehirler arası yolculuk yapan otobüs ve araçların sıklıkla kullandığı Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolunda önceki günlere oranla araç yoğunluğu azaldı.
Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 01:56 Kaynak: AA
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