Mersin'in de aralarında bulunduğu 30'u büyükşehir 31 kente yürürlüğe koyulan giriş-çıkış yasağı uygulamasıyla kentte şehirler arası yolculuk yapan otobüs ve araçların sıklıkla kullandığı Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolunda önceki günlere oranla araç yoğunluğu azaldı.

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