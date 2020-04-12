Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolunda sokağa çıkma yasağının ikinci gününde de sessizlik hakim - Son Dakika

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Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolunda sokağa çıkma yasağının ikinci gününde de sessizlik hakim
6 saat önce
Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının ikinci gününde de Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolunda önceki günlere oranla sakinlik gözlemlendi.
Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının ikinci gününde de Tarsus-Adana- Gaziantep Otoyolunda önceki günlere oranla sakinlik gözlemlendi.
Şehirler arası yolculuk yapan araçların sıklıkla kullandığı otoyolda sessizlik hakimdi.
Haber Yayın Tarihi: 12.04.2020 01:33 Kaynak: AA
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