TAG Otoyolu'nda tüneldeki fanın yola düşmesi sonucu Adana-Gaziantep yönünde ulaşım durdu - Son Dakika
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TAG Otoyolu'nda tüneldeki fanın yola düşmesi sonucu Adana-Gaziantep yönünde ulaşım durdu

30.08.2022 22:02
TAG Otoyolu'nda tüneldeki fanın yola düşmesi sonucu Adana-Gaziantep yönünde ulaşım durdu

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'ndaki tünelde bulunan fanın yola düşmesi sonucu Adana-Gaziantep yönünde ulaşım durdu.

Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'ndaki tünelde bulunan fanın yola düşmesi sonucu Adana-Gaziantep yönünde ulaşım durdu.

Otoyolun Bahçe Tüneli'ndeki fan, henüz bilinmeyen bir nedenle yola düştü

Ölen veya yaralanın olmadığı olayın hemen ardından trafik güvenliğinin sağlanması adına otoyolun Adana-Gaziantep yönü, Bahçe gişelerinden itibaren trafiğe kapatıldı.

Araçlar, alternatif yollara yönlendirildi.

Karayolları Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler de fanın kaldırılması ve otoyolun temizlenerek ulaşıma açılması için çalışmalara başladı.

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Kaynak: AA

Gaziantep, Tarsus, Bahçe, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TAG Otoyolu'nda tüneldeki fanın yola düşmesi sonucu Adana-Gaziantep yönünde ulaşım durdu - Son Dakika

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SON DAKİKA: TAG Otoyolu'nda tüneldeki fanın yola düşmesi sonucu Adana-Gaziantep yönünde ulaşım durdu - Son Dakika
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