Osmaniye'de otoyolda tünelin havalandırma fanı yere düştü - Son Dakika
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Osmaniye'de otoyolda tünelin havalandırma fanı yere düştü

31.08.2022 00:51
Osmaniye'de otoyolda tünelin havalandırma fanı yere düştü

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'ndaki tünelde bulunan havalandırma fanının yola düşmesi sonucu ulaşım durdu.

Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'ndaki tünelde bulunan havalandırma fanının yola düşmesi sonucu ulaşım durdu. Otoyolda uzun araç kuyruğu oluşurken Karayolları Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından düşen fan kaldırılarak otoyol kontrollü olarak trafiğe açıldı.

Olay, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu Bahçe ilçesinde bulunan bir tünelde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tünel içerisindeki havalandırma fanı bilinmeyen bir nedenden dolayı yere düştü. Haber verilmesi üzerine bölgeye Karayolları Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Ekipler düşen fanı yoldan kaldırmak için çalışmalara başlarken kapanan tünelden dolayı otoyolda uzun kuyruk oluştu. Oluşan araç kuyruğu alternatif olan yollara yönlendirilirken düşen fan ekiplerin çalışması sonucu bulunduğu yerden kaldırıldı.

Ölen ya da yaralananın olmadığı olay sonrası yaklaşık 4 saat süren çalışmaların ardından Osmaniye-Gaziantep yönü kontrollü olarak trafiğe açıldı. - OSMANİYE

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TAG Otoyolu'nda tüneldeki fanın yola düşmesi sonucu Adana-Gaziantep yönünde ulaşım durdu TAG Otoyolu'nda tüneldeki fanın yola düşmesi sonucu Adana-Gaziantep yönünde ulaşım durdu Adana'da devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı Adana'da devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
Kaynak: İHA

TEM Otoyolu, Gaziantep, Osmaniye, Tarsus, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Osmaniye'de otoyolda tünelin havalandırma fanı yere düştü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Osmaniye'de otoyolda tünelin havalandırma fanı yere düştü - Son Dakika
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