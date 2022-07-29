Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi 'nin atık çamur havuzundaki atığın sızmasından dolayı saatlerdir ulaşıma kapalı olan Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda temizleme çalışmaları yoğun şekilde devam ediyor. AFAD 'ın koordinesinde çalışan iş makineleri ve ekipler yolda biriken atığı tahliye etmek için uğraşıyor. Atığın sıvı halde olmasının temizleme çalışmalarını zorlaştırması üzerine bölgeye gelen kamyonlar otoyola kum döktü. Üzeri kumla kaplanan atık iş makineleri tarafından otoyolda tahliye ediliyor.

Kaynak: İHA

Organize Sanayi Bölgesi, Gaziantep, Tarsus, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › TAG Otoyolu'nu kaplayan atıktan numune alındı - Son Dakika

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