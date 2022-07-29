TAG Otoyolu'nu kaplayan atıktan numune alındı - Son Dakika
Üye Girişi

TAG Otoyolu'nu kaplayan atıktan numune alındı

29.07.2022 13:49
TAG Otoyolu'nu kaplayan atıktan numune alındı

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nu kaplayan ve trafik akışını durduran Organize Sanayi Bölgesi (OSB) atığı üzerine kum dökülerek temizleniyor.

Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nu kaplayan ve trafik akışını durduran Organize Sanayi Bölgesi (OSB) atığı üzerine kum dökülerek temizleniyor. Atıktan numune alan Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, otoyolu kaplayan atıktan numune aldı.

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'nin atık çamur havuzundaki atığın sızmasından dolayı saatlerdir ulaşıma kapalı olan Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda temizleme çalışmaları yoğun şekilde devam ediyor. AFAD'ın koordinesinde çalışan iş makineleri ve ekipler yolda biriken atığı tahliye etmek için uğraşıyor. Atığın sıvı halde olmasının temizleme çalışmalarını zorlaştırması üzerine bölgeye gelen kamyonlar otoyola kum döktü. Üzeri kumla kaplanan atık iş makineleri tarafından otoyolda tahliye ediliyor.

Devasa atıktan numune alındı

Öte yandan atığın bulunduğu bölgeye gelen Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, otoyolu trafiğe kapatan devasa atıktan numune aldı. Aldıkları numuneleri cam kavanozlara koyan ekipler, gerekli incelemeler için numuneleri laboratuvara götürdü.

Akşam saatlerinde bitmesi tahmin edilen temizlik çalışmalarının ardından otoyolun tekrardan trafiğe açılması bekleniyor. - GAZİANTEP

YORUMLAR
500
Vali Gül, TAG otoyolundaki son durumu açıkladı Vali Gül, TAG otoyolundaki son durumu açıkladı TAG Otoyolu'ndaki atığın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı TAG Otoyolu'ndaki atığın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
Kaynak: İHA

Organize Sanayi Bölgesi, Gaziantep, Tarsus, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa TAG Otoyolu'nu kaplayan atıktan numune alındı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
19:17 İstanbul Boğazı, bir geminin arıza yaşaması sonucu çift yönlü trafiğe kapatıldı
18:58 AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Miçotakis'e sert sözler: Doğu Akdeniz'de saldırgan bir siyaset takip ettiğini tüm dünyaya göstermektedir
18:18 Şoför büyük bir faciayı önledi! Seyir halindeyken freni boşalan halk otobüsü güçlükle durduruldu
18:02 İnce, kendisine yapılan "siyaseti bırak" eleştirilerine Kılıçdaroğlu'nu örnek vererek yanıt verdi: On kere kaybedenler bıraksın
17:51 Trafiği hiçe sayıp geri geri 12 kilometre yol giden sürücüye 1.742 TL ceza kesildi!
17:37 Trabzonspor yeni sezon çalışmalarına başladı! Belçikalı forvet Batshuayi'nin kiralanması için görüşmeler yapılıyor
17:14 Galatasaray Başkanvekili Erden Timur resmen açıkladı: Seferovic kalitesinde bir forvet daha alacağız
17:00 Marmaris'te yaşanan orman yangının çıkış sebebi belli oldu: Kırılan ağaç dalının elektrik tellerine teması sonucu meydana geldi
16:44 Enflasyon rekor kırdı! Avro Bölgesi'nde 25 yıldan beri ölçülen en yüksek seviyeye ulaştı
16:43 Marmaris'te ormanlık alanda çıkan yangın otele sıçramıştı! Alevler kontrol altına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.07.2022 19:48:36. #1.11#
SON DAKİKA: TAG Otoyolu'nu kaplayan atıktan numune alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement