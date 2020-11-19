Tarsus Belediye Başkan Yardımcısı Ünzile Kuru, görevinden istifa etti - Son Dakika

Tarsus Belediye Başkan Yardımcısı Ünzile Kuru, belediye başkan yardımcılığı görevinden istifa ettiğini bildirdi.

Aynı zamanda Belediye Meclis Üyesi olan Kuru, görevinden istifa ettiğini belirten dilekçeyi sosyal medya hesabından paylaştı.

Dilekçesinde 31 Mart 2019 yerel seçimleri ile Tarsus'a yaşadıkları zaferin ardından CHP'den meclis üyesi olarak seçildiğini ve Tarsus Belediye Başkan yardımcılığı görevine layık görüldüğünü ifade eden Kuru, şunları kaydetti:

"Aradan geçen 20 aylık süreçte birçok zorluğa rağmen görevimi hem bulunduğum makama hem bana güvenenlere duyduğum sorumluluk gereği CHP ilkelerine bağlılıkla en iyi şekilde yerine getirmeye çalıştım. Ancak bugün geldiğimiz noktada Tarsus Başkanı sayın Haluk Bozdoğan'ın idari, ilkesel ve yöntem tercihlerindeki görüş ayrılıklarının giderilemez olduğu konusundaki kanaatim ve bu görevi daha fazla devam ettirmemin mümkün olmadığına dair kararım netleşmiştir. Gözbebeğimiz kadim kentimiz Tarsus'umuzun en iyi hizmetleri hak ettiğine ve gelecek aydınlık günlere ancak CHP belediyeciliği ilkeleri doğrultusunda taşınabileceğine inancım tamdır.Bu düşüncelerim gereği Tarsus Belediyesi Başkan yardımcılığı görevimden istifa ediyorum. Tarsus Belediye Meclis üyeliği ve Mersin Büyükşehir Meclis üyeliği görevimi layıkıyla ve sorumluluk bilinciyle yapmaya devam edeceğim."

Öte yandan Kuru'nun istifa dilekçesini Belediye Başkanlığı'na sunduğu öğrenildi.