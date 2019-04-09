Tarsus Belediye Başkanı Bozdoğan Göreve Başladı

CHP
'den Tarsus
Belediye Başkanı seçilen Haluk Bozdoğan
, mazbatasını alıp görevine başladı.
İlçe Seçim Kurulunda mazbatasını aldıktan sonra Cumhuriyet Alanı'nda Atatürk
Anıtı'na çelenk sunan Bozdoğan, daha sonra Tarsus Belediyesine geçti.
Görevine başlayan Bozdoğan, yaptığı açıklamada, vatandaşın güvenine layık olmak için 24 saat çalışacaklarını vurgulayarak, "Şeffaf, üretken, sosyal belediyeciliği yani yeni nesil belediyeciliği Tarsus'a getireceğiz. En büyük isteğimiz katılımcı bir yönetim olacak ve ortak akılla bu kenti yöneteceğiz." dedi.
Bozdoğan konuşmasının ardından tebrikleri kabul etti.