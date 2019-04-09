Son Dakika Haberleri: Tarsus Belediye Başkanı Bozdoğan Göreve Başladı

Tarsus Belediye Başkanı Bozdoğan Göreve Başladı

1 saat önce

CHP'den Tarsus Belediye Başkanı seçilen Haluk Bozdoğan, mazbatasını alıp görevine başladı.

Tarsus Belediye Başkanı Bozdoğan Göreve Başladı, System.String[]
CHP'den Tarsus Belediye Başkanı seçilen Haluk Bozdoğan, mazbatasını alıp görevine başladı.

İlçe Seçim Kurulunda mazbatasını aldıktan sonra Cumhuriyet Alanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunan Bozdoğan, daha sonra Tarsus Belediyesine geçti.

Görevine başlayan Bozdoğan, yaptığı açıklamada, vatandaşın güvenine layık olmak için 24 saat çalışacaklarını vurgulayarak, "Şeffaf, üretken, sosyal belediyeciliği yani yeni nesil belediyeciliği Tarsus'a getireceğiz. En büyük isteğimiz katılımcı bir yönetim olacak ve ortak akılla bu kenti yöneteceğiz." dedi.

Bozdoğan konuşmasının ardından tebrikleri kabul etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 10:18 Kaynak: AA

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