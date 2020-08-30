Tarsus Belediye Başkanı Bozdoğan, vatandaşların sorunlarını dinledi - Son Dakika

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, halk gününde vatandaşların sağlık sorunlarını dinledi.

Belediyeden yapılan açıklamada, Başkan Bozdoğan'ın belediye tesislerinde vatandaşlarla bir araya gelerek sağlık sorunlarını dinlediği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bozdoğan, sosyal belediyeciliğin temelinde insan odaklı hizmet anlayışının olması gerektiğini kaydetti.

Sağlıklı bir toplumun gelişmesinde ve oluşmasında sağlıklı bireylerin rolünün kaçınılmaz olduğunu ifade eden Bozdoğan, halka bir nebze de olsa yardımcı olmanın kendilerini çok mutlu ettiğini belirtti.