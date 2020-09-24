Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan oda başkanlarıyla buluştu - Son Dakika

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, ilçede faaliyet gösteren oda başkanlarıyla bir araya geldi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Bozdoğan, Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) Başkanı Talat Dinçer'in davetlisi olarak gerçekleşen buluşmada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde yerel yönetim olarak ne yapabilecekleri arayışında olduklarını belirtti.

Salgının çıkmasıyla ekonomik komisyon kurduklarını ifade eden Bozdoğan, belediye meclisinden bu dönemde esnafa, halka destek olması için 18 milyon 500 bin liralık borçlanma yetkisi aldıklarını anımsattı.

Bozdoğan, "Ben bu parayı daha kullanmadım. Bunu bu süreçte ilgili vatandaşlarımıza kullandırabiliriz. Ekim ayındaki meclis öncesinde partinin sorumluları, başkanlarıyla oturup tartışacağız, sizlerden birkaç arkadaşımızı da alacağız. Mevzuatı iyi bilen biriyle bir araya gelip bu paranın nasıl değerlendirilmesi gerektiğini ortaya koyacağız." ifadesini kullandı.