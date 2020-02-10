Tarsus Belediye Başkanlığı Koşusu'nu 'Aşemez' kazandı - Son Dakika
Son Dakika Spor Tarsus Belediye Başkanlığı Koşusu'nu 'Aşemez' kazandı - Son Dakika Spor

Tarsus Belediye Başkanlığı Koşusu'nu 'Aşemez' kazandı

6 saat önce

Tarsus Belediye Başkanlığı Koşusu'nu "Aşemez" kazandıAdana Yeşiloba Hipodromu'nda Tarsus Belediye Başkanlığı Koşusu gerçekleşti.

Tarsus Belediye Başkanlığı Koşusu'nu 'Aşemez' kazandı, System.String[]

Tarsus Belediye Başkanlığı Koşusu'nu "Aşemez" kazandı


Adana Yeşiloba Hipodromu'nda Tarsus Belediye Başkanlığı Koşusu gerçekleşti. Kum pistte 2 bin metre mesafe üzerinden gerçekleştirilen koşuya 5 yaş üzeri 5 Arap atı katıldı. Birincilik ikramiyesi 85 bin lira olan koşuda Aşemez birinci olurken, Çelikkalkan ikinci, Bay Emir üçüncü, Hüradam isimli safkan da dördüncü oldu. Koşu sonrası düzenlenen törende, koşuyu kazanan Aşemez isimli atın sahibi Erdal Öztürk'e birincilik kupasını Tarsus Belediye Haluk Bozdoğan verdi.


Bozdoğan ayrıca, Adana Hipodrom Müdürü Bora Güralp'e bir buket çiçek takdim etti. - MERSİN

Tarsus, Adana, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 01:03 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Mustafa Reşit Akçay: Trabzonspor için o sene bu sene
Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Favori Trabzonspor Sivas Barosu, hakem Halis Özkahya hakkında suç duyurusunda bulundu Ali Koç, gündeme dair yapacağı programı, İdlib'te askerlerimizin şehit olması nedeniyle iptal etti

Son Dakika Haberleri
15:51 Cem Yılmaz, birlikte görüntülendiği Serenay Sarıkaya'yla alakalı soru soran kişiye sert çıktı
15:29 Türkücü Ferman Toprak, Merve Özbey'in düğününde havaya dolar saçtı
14:39 Şarkıcı Ebru Polat, Instagram hesabından peş peşe dans videolarını paylaştı
13:46 Evrenol, son filmi "Peri"yi anlattı"
13:41 92. Oscar Ödülleri sahiplerine kavuştu!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2020 19:32:40. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Tarsus Belediye Başkanlığı Koşusu'nu 'Aşemez' kazandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]