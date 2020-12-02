Tarsus Belediye Meclisi toplandı - Son Dakika

Tarsus Belediye Meclisi aralık ayı olağan meclis toplantısını gerçekleştirdi.
Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, başkalığında gerçekleştirilen toplantıda gündemde yer alan maddeler görüşüldü.
Toplantıda ilçe sınırları içinde bulunan 179 mahalle muhtarlık binasının ihtiyaçlarının karşılanması için her muhtarlığa 550 lira verilmesi, Ergenekon Mahallesi'nin iki kısma ayrılarak bir kısmına Atatürk Mahallesi ismi verilmesi oy birliğiyle kabul edildi.
Meclis toplantısı sonunda Başkan Bozdoğan, ilçede yürüttükleri çalışmalar hakkında meclis üyelerine bilgiler verdi.
- Kaynak: AA
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