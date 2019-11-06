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Tarsus Belediyesepor, guard transferini yaptı

6 saat önce

Kadınlar Bölgesel Basketbol Ligi'nde (KBBL) 2019-2020 sezonuna galibiyetle başlayan Tarsus Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, yaptığı guard transferi ile gücüne güç kattı.

Tarsus Belediyesepor, guard transferini yaptı, System.String[]

Kadınlar Bölgesel Basketbol Ligi'nde (KBBL) 2019-2020 sezonuna galibiyetle başlayan Tarsus Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, yaptığı guard transferi ile gücüne güç kattı.


2019-2020 sezonuna iddialı bir şekilde hazırlanan ve ligin ilk maçında karşılaştığı Çerkezköy Belediyespor takımını yenerek taraftarlarını mutlu eden turkuaz beyazlılar Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan'ın verdiği destekle Bosna Basket Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübü ile yolları ayrılan Canan Karsavran'ı transfer etti. 1992 doğumlu oyuncu 1 ve 2 numaralı pozisyonunda görev yapabiliyor. Tarsus Belediyespor As Başkanı Hüseyin Torun'un yakından takip ettiği oyuncu geçen sezon ise Edremit Belediyesi Gürespor kadrosunda yer almıştı.


Transferi gerçekleştirilen ve takımla antrenmana çıkan Canan Karsavran, Ankara deplasmanında Arı Koleji Olimpik Spor Salonunda oynanacak olan Çankaya Üniversitesi Spor Kulübü maçında takımdaki yerini alacak. - MERSİN

Haluk Bozdoğan, basketbol, Tarsus, Spor

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 04:48 Kaynak: İHA
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