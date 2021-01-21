Tarsus Belediyesi 40 kişilik özel temizlik ekibi kurdu - Son Dakika

Tarsus Belediyesi 40 kişilik özel temizlik ekibi kurdu

21.01.2021 15:25
Tarsus Belediyesi 40 kişilik özel temizlik ekibi kurdu, System.String[]

Tarsus Belediyesi'nce kurulan 40 kişilik ekip, çalıştıkları mahallelerde yeşil alan düzenlemesi, mahalle ve sokak temizliği, yol bakım ve onarım çalışması yapıyor.

Tarsus Belediyesi'nce kurulan 40 kişilik ekip, çalıştıkları mahallelerde yeşil alan düzenlemesi, mahalle ve sokak temizliği, yol bakım ve onarım çalışması yapıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Temizlik İşleri, Park ve Bahçeler ile Fen İşleri Müdürlüğü'nden gelen personelin oluşturduğu 40 kişilik ekip, her hafta 1 mahallede temizlik, bakım onarım ve yeşil alan düzenlemesi yapıyor.

Açıklamada kentin tüm noktalarında görüntüyü bozan ve çevre kirliliğine neden olan aksaklıkları ortadan kaldırmak ve halkın taleplerine göre çalışma yapmaya büyük özen gösterdiklerini belirten Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, "Kadim kentimiz Tarsus'u pırıl, pırıl yapana kadar mahallelerdeki tespit ettiğimiz aksaklıkları gidermek için çalışmalarımız aralıksız şekilde devam ediyor. Türkiye'nin en büyük ilçelerinden birisi olan ilçemize hizmet götürme çabası içerisindeyiz. 179 mahallemizi tek tek geziyoruz. Buralarda tespit ettiğimiz sorunları çözmek ve gerekli hizmetleri halkımıza sunmak için planlamalar yaptık. Yollarla ilgili bakım ve onarım çalışmalarımız devam ediyor. Bir yandan şehri daha modern hale getirmek için bir yandan da, yeşillendirme çalışmaları gerçekleştiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Fen İşleri Müdürlüğü, Tarsus Belediyesi, Haluk Bozdoğan, Tarsus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tarsus Belediyesi 40 kişilik özel temizlik ekibi kurdu - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! Endonezya Talaud Adaları açıklarında 7,1 büyüklüğünde deprem Joe Biden'ın Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan dosyası kabarık! İşte yaşadığı sorunlar ve gerilimler Bankacılık sektörünün mevduatı bir haftada 24,1 milyar lira arttı Zavallı eşeğin ağzını tel ile bağlayıp ölüme terk ettiler İbo Show'un 10. bölüm fragmanı yayınlandı! 15 yıldır İbrahim Tatlıses ile küs olan Ebru Yaşar programa geliyor Arteta'dan Mesut transferine dair yeni açıklama: Karantinadan dolayı resmen duyuramıyoruz Son dakika: Merkez Bankası, politika faizini yüzde 17'de sabit bıraktı Sevgilisi ölünce hastanede kendisini vuran Derman'ın son sözü: Bana yardım et
Olimpiyat Stadı'nda kritik maç başladı! Canlı anlatım Olimpiyat Stadı'nda kritik maç başladı! Canlı anlatım         
15:57
Sergen Yalçın maç öncesindeki ısınma yerine isyan etti: Nasıl bir mantık bu? Sergen Yalçın maç öncesindeki ısınma yerine isyan etti: Nasıl bir mantık bu?         
15:44
Yolu kapalı köyde hastalanan kadın, kepçe ağzında ambulansa taşındı Yolu kapalı köyde hastalanan kadın, kepçe ağzında ambulansa taşındı         
15:36
Trump'ın Biden'a bıraktığı mektubun içeriği basına sızdı: Joe biliyorsun ben kazandım Trump'ın Biden'a bıraktığı mektubun içeriği basına sızdı: Joe biliyorsun ben kazandım         
15:16
Makedonya'dan sınır dışı edilen Sedat Peker suskunluğunu Makedonya'dan sınır dışı edilen Sedat Peker suskunluğunu "Yanvar Katliamı" ile bozdu         
15:00
Bulgaristan'daki taşkın Edirne'ye su maymunlarını getirdi Bulgaristan'daki taşkın Edirne'ye su maymunlarını getirdi         
14:19
Yunanistan Parlamentosu Üyesi Velopoulos: Tek kurşun dahi atamadan Ege'nin yarısını Türklere kaybedeceğiz Yunanistan Parlamentosu Üyesi Velopoulos: Tek kurşun dahi atamadan Ege'nin yarısını Türklere kaybedeceğiz         
14:14
Hazır döner paketleyen iki çalışanın çekip paylaştığı videoya tepki yağıyor Hazır döner paketleyen iki çalışanın çekip paylaştığı videoya tepki yağıyor         
13:55
Simpsonlar yine gündemde! Kamala Harris'in yemin törenindeki kıyafetini 20 yıl önceden bildiler Simpsonlar yine gündemde! Kamala Harris'in yemin törenindeki kıyafetini 20 yıl önceden bildiler         
13:29
Şiddet davasında yargılanan Ozan Güven aylık gelirini 5 bin TL olarak açıklayınca hakimden uyarı geldi Şiddet davasında yargılanan Ozan Güven aylık gelirini 5 bin TL olarak açıklayınca hakimden uyarı geldi         
13:28
Evli sevgilisinden iki çocuk yapan Burçe Gürsel'den ayrılık haberlerine pişkin cevap Evli sevgilisinden iki çocuk yapan Burçe Gürsel'den ayrılık haberlerine pişkin cevap         
13:17
Joe Biden'ın yemin töreninde şiir okuyan Amanda Gorman, bir gecede milyonlarca takipçiye ulaştı Joe Biden'ın yemin töreninde şiir okuyan Amanda Gorman, bir gecede milyonlarca takipçiye ulaştı         
13:03
Sokak ortasında vurulan adamın katili 13 yaşındaki üvey torunu çıktı Sokak ortasında vurulan adamın katili 13 yaşındaki üvey torunu çıktı         
12:42
Eşinin öldürüldüğünü duyan kadın, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti Eşinin öldürüldüğünü duyan kadın, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti         
12:26
İş insanı Uğur Akkuş, ABD Başkanı Biden'ın verdiği davete katıldı İş insanı Uğur Akkuş, ABD Başkanı Biden'ın verdiği davete katıldı         
12:16
Dünyaca ünlü yıldızlar, yeni ABD başkanı Joe Biden'ı törende yalnız bırakmadı! Lady Gaga kıyafetiyle mesaj verdi Dünyaca ünlü yıldızlar, yeni ABD başkanı Joe Biden'ı törende yalnız bırakmadı! Lady Gaga kıyafetiyle mesaj verdi         
11:50
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sessiz sedasız bir ziyaret daha! Milli Görüş'ün saygın ismi Doç. Dr. Nedim Urhan ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sessiz sedasız bir ziyaret daha! Milli Görüş'ün saygın ismi Doç. Dr. Nedim Urhan ile görüştü         
08:41
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2021 16:19:31. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Tarsus Belediyesi 40 kişilik özel temizlik ekibi kurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei