Tarsus Belediyesi, 6 ayda 26 milyon lira borç ödedi

Mersin'in Tarsus ilçe Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, son 6 ay içerisinde belediyenin geçmişe yönelik borçlarının 26 milyon lirasını ödediklerini belirterek, "Biz göreve geldiğimizde belediyenin sadece özel ve kamu bankalarına olan borcu 79 milyon liraydı. Biz bunun 66 milyona indirdik ve esnafa olan borçları da ödedik. Toplamda 26 milyon ödedik" dedi.



Musalla Dostluk ve Kardeşlik Festivalinde konuşan Başkan Bozdoğan, şeffaf belediyecilik anlayışı kapsamında, bu kentin rantını halka dağıtacağını söyleyerek, "Özellikle belediyeye dadanan mafyalardan kurtarmak, ranttan kurtarmak için tüm hesaplarımızı belediye başkan yardımcılarımızla yaptık. Şeffaf bir belediyeyi getireceğim, demiştim sizlere, evet kağıdına varıncaya kadar her şey sizlerin gözü önünde olacak. Bütün ihaleleri canlı yayında sizler de izleyeceksiniz. Hangi firmalar katıldı? Ne yapıyorlar? Zaten orada naklen izleyeceksiniz. Hiçbir zarf önceden açılmayacak, orada açılacak. Biz yeni nesil belediyeciliği anlatırken artık bireysellik, adam kayırmacılık, mafyacılık yok derken bunun için söylüyorduk. Herkes eşit bir şekilde o ihalelere girebilecek" ifadelerini kullandı.



Bazılarının geçmişte belediyeden korkunç bir rantlarının olduğunu gördüklerini söyleyen Başkan Bozdoğan, "Elbette ki o rantların bittiği, elbette ki geçmişteki kazandıklarını kazanamadıklarında yaptıkları tek eylem biçimi sadece ve sadece saldırmaktı. Elbette bizim de bir özelliğimiz var; rahatsız etmenin soylu tadını çok iyi bilirim. Öyle makalelerle öyle yanıtını veririm ki; söyledikleri sözlerin altında ezilirler. Biz hırsızlık yapmadık, bizim karnımız ağrımıyor, çiğ yemedik. Bizi herkes tanıyor, 32 yıldır bu kentte doktorluk yaparken ne yaptığımı çok iyi bilen bir insandım ve bundan sonraki 5 yıllık belediye başkanlığımda da bana 95 bin oyu veren insanlara karşı olan sorumluluğumu en iyi şekilde yerine getirmesini de bilirim. Bu kentteki siyaseti biz yapacağız. Ama bunu halk için yapacağız" şeklinde konuştu.



"Seçer ile aramızda sorun yok"



Bozdoğan, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'le de aralarında sorun olmadığını söyledi. Bozdoğan, "Bizler bulunmaz hint kumaşı değiliz. Biz Cumhuriyet Halk Partisi ile var olduk bu kentte. Cumhuriyet Halk Partisi'nin eğer o gömleğini giymemiş olsaydık bugün burada Tarsus Belediye Başkanı olamazdım. Yapmam gereken şeyin ne olduğunu çok iyi biliyorum. Demokrasinin kurallarında Alpay Bey'in milletvekili olarak Ankara'da o kadar çalışmasına rağmen ne kadar ezildiklerini de biliyorum. 'Demokrasinin dibine kibrit suyu döktüler' dedim daha önceki mitingde. Ama biz şunu yapacağız dedim. Yerel seçimde öyle bir çalışacağız ki öyle bir çalışacağız ki, Ankara'ya gülleri göndereceğiz, demokrasi adına gülleri göndereceğiz. Çalışmak gerekiyorsa 7 gün 24 saat çalışmamız devam edecek ama biz bunları yaparken sizden 2 şey istiyoruz. Dünyanın en güçlü 2 şeyi vardır. Biri sabırdır, biri zamandır" ifadelerini kullandı.



Otelin yerine kültür merkezi



Tarsus'ta yapılacak projeler hakkında halka müjde de veren Bozdoğan, "Mahalle bazında hep anlattığımız kreşler vardı, kültür evi vardı az önce söyledim ilk burada yapılacak. Bu yapacağımız kültür evleri olsun, kreşler olsun sizin aslında hayatınızı kolaylaştırmak için yapılması gerekenler, dedikleri 33 katlı otel vardı ya, işte oraya kültür merkezi yapacağız. Bunun yanı sıra Hepimiz de alzheimer hastalığı için risk altında yaşayan insanlarız. Tarsus'ta 4 bin tane alzheimer hastası var. Bizim bu palyatif bakım merkezleri de bu tip hastalarımızın merkezde tedavisini ve bakımını sağlayacak olan ciddi merkezlerdir. Tarsus'ta da 40 yataklı palyatif bakım merkezini en kısa zamanda açacağız. Öbür tarafta işçi güvenliği ve işçi sağlığıyla ilgili olaraktan işçi hastalıkları ve mesleki hastalıklar tıp merkezini anlatmıştım. Bunu da 1 yıl içinde Tarsus'ta aktif olaraktan hayata geçireceğiz" ifadelerini kullandı.



"Birlikte başaracağız"



İşsizliğin büyük bir sorun olduğunun altını çizen Bozdoğan, "Tarsus'ta da inanılmaz bir rakam ve bizde birikmiş olan 11 bin iş başvurusu var. Bize en çok saldırıların olduğu iş konusu. Şu kolda hep şu sözü vermiştim. İşe göre adam alacağım, adama göre iş vermeyeceğim demiştim. Bunu yapmak için büyük mücadele verdim. Belediyenin kıt kanaat gelirine rağmen 79 milyon lira sadece ve sadece İller Bankası ve özel bankalara borç varken bile biz bunun 1 milyonunu Tarım Organize Sanayi Bölgesine verdik. 15 bin insanımıza iş kapısı açılsın diye. Biz her ay düzenli olarak bu parayı oraya vereceğiz. Tüm bunlara rağmen geçmişe yönelik borçlarımızı da ödüyoruz. 79 milyondan 66 milyona indi borç. Esnaflara olan borçları da ödedik. Son 6 ay içerisinde toplam 26 milyon borç ödedik. Aslında deyim yerindeyse, bu baharı getirirken bile hep söylediğim söz. Biz bunu birlikte başaracağız" dedi.



Festivale Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen'de katıldı. - MERSİN