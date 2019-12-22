Tarsus Belediyesi araç filosunu güçlendiriyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tarsus Belediyesi araç filosunu güçlendiriyor - Son Dakika

Tarsus Belediyesi araç filosunu güçlendiriyor

6 saat önce

Tarsus Belediyesi tarafından yol yapım ve karla mücadele için alınan yerli üretim greyder ilk çalışmasını gerçekleştirdi.

Tarsus Belediyesi araç filosunu güçlendiriyor, System.String[]

Tarsus Belediyesi tarafından yol yapım ve karla mücadele için alınan yerli üretim greyder ilk çalışmasını gerçekleştirdi.


Belediye Meclisinin Temmuz Ayı Toplantısında, belediyeye iş makinası alımı için İller Bankası'ndan kredi kullanılması doğrultusunda alınan karar neticesinde, Devlet Malzeme Ofisi'nden satın alınan greyder, belediyenin araç filosuna güç kattı. Son alınan greyder ile birlikte belediyedeki greyder sayısı 4 'e yükseldi.


Yerli üretim greyder, Fen Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen yol bakım, onarım bakım ve çalışmaları kapsamında ilk bıçağını, Yeşiltepe Mahallesi'nde kurban kesilmesi ve yapılan dualarla toprağa indirdi.


Yeşiltepe Mahalle Muhtarı İmamettin Söyleme'nin talebi doğrultusunda, öğrencilerin ve tarım işçilerinin yoğun olarak kullandığı ara yol, yeni alınan greyder ile tesviyesi yapıldıktan sonra 'bypass' tabir edilen alt temel dolgu malzemesi ile kaplandı. Yerli üretim greyderin ilk çalışmasını yerinde incelemek üzere Yeşiltepe Mahallesi'ne giden Tarsus Belediye Başkan Yardımcısı Ali Erhan Okyay, "Belediye olarak halkımıza daha kaliteli hizmet sunmak için yeterli aracımızın olmasına özen gösteriyoruz. Başkanımız Haluk Bozdoğan'ın öncülüğünde aldığımız bu greyder ile greyder sayımız 4'e yükseldi. Bundan sonrada devamı gelecek. Yerli üretim greyderimiz ile ilk çalışmamızı Yeşiltepe'den başlattık. İlçemize hayırlı uğurlu olsun" dedi.


Alınan greyder, Yeşiltepe Mahallesi'nde yaptığı çalışmayı tamamladıktan sonra Sarıveli Mahallesi'ne geçti. Burada yapılan kurban kesimi ve duaların ardından, eskiden anayol olan, ancak otoban yapıldıktan sonra ara yola dönüşen yolun, alt temel dolgu malzemesini serdi. - MERSİN

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Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 02:25 Kaynak: İHA
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